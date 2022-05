French Bee, Los Angeles, Miami et recrutements

Partages

Le 30 avril, French Bee a inauguré ses vols entre Paris-Orly et Los Angeles avec trois vols hebdomadaires. Ils sont opérés en Airbus A350-900 avec 411 sièges en deux classes. C’est la troisième destination de la compagnie aérienne aux États-Unis.

À partir de juin, la compagnie augmentera ses opérations avec cinq vols par semaine. En juillet elle passera à six vols par semaine. French Bee disposera d’une offre de plus de 46 000 sièges par mois dans 112 vols.

French Bee va opérer la ligne Paris – Los Angeles qui est l’une des routes transatlantiques avec la demande la plus élevée du marché. Ce n’est pas moins de 1 047 049 passagers transportés en 2019 entre les deux villes.

Pour la saison estivale 2022, French Bee ainsi que Level et Norse Atlantic Airways seront les seuls transporteurs low-cost à proposer des vols de l’Europe vers la côte ouest des États-Unis.

French Bee, après Los Angels bientôt à Miami

Pour l’hiver 2022 – 2023, la compagnie aérienne low-cost inaugurera une nouvelle destination en Floride. A partir du 15 décembre, elle commencera à voler sans escale entre Paris et Miami avec trois vols hebdomadaires sur Airbus A350-1000 de 480 passagers en deux classes.

Pour l’instant, French Bee sera la seule compagnie low-cost à relier le sud de la Floride depuis l’aéroport international d’Orly. La compagnie sera en concurrence avec d’autres transporteurs traditionnels sur ce segment comme Air France et American Airlines qui offrent leurs services au départ de Paris – Charles de Gaulle.

La compagnie aérienne exploitera quatre destinations aux États-Unis et deux routes dans les territoires d’outre-mer. Sa flotte sera composée de quatre Airbus A350-900 et de deux Airbus A350-1000. Un Airbus A350-1000 doit arriver prochainement et des recrutements sont à prévoir pour gréer l’avion…