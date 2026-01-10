Les pilotes d’Air France ont exprimé de vives inquiétudes concernant le système radar météorologique de l’Airbus A350. Cela fait suite à une enquête approfondie du Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) sur un incident majeur en vol. Les problèmes portent sur des défaillances récurrentes du radar météorologique. Cela pourrait révéler des dommages structurels sous-jacents au radôme, la partie composite du nez de l’appareil abritant l’antenne radar. Lors d’un incident notable survenu sur le vol AF291 reliant Osaka à Paris avec un Airbus A350 immatriculé F-HTYO, plusieurs alertes « Défaut radar météorologique » sont apparues peu après le décollage. Cela a rendu le radar inopérant et a privé l’équipage d’informations météorologiques cruciales. Cette panne était due à un radôme effondré, fragilisé par un décollement interne non détecté causé par des impacts d’oiseaux antérieurs. Ce décollement a écrasé l’antenne radar et même perturbé les sondes Pitot, entraînant des indications de vitesse erronées et un retour d’urgence à Osaka, source d’une charge de travail importante.

Le rapport du BEA, publié fin 2025, a révélé que le radar de l’Airbus A350 Air France avait subi au moins cinq impacts d’oiseaux et un impact de foudre entre 2022 et l’incident. Pourtant, les contrôles de maintenance se limitaient souvent à l’aspect extérieur, sans inspection de la surface interne du radôme. Les messages d’erreur radar récurrents étaient devenus inquiétants dans les jours précédant le vol, mais les tests électroniques étaient concluants malgré des dommages cachés entravant le mouvement de l’antenne. De telles anomalies altèrent la perception de la situation par les pilotes, notamment lors des vols long-courriers où la détection précise des orages et des turbulences est essentielle pour des déviations de route en toute sécurité.

Radar Airbus A350 Air France, le constructeur réagit

En réponse aux problèmes rencontrés avec le radar météorologique de l’Airbus A350 et à leurs implications plus larges sur l’intégrité de la structure composite, Airbus a revu ses manuels de dépannage afin de considérer les pannes radar persistantes comme des indicateurs potentiels de problèmes structurels plutôt que comme de simples dysfonctionnements électroniques. Air France a mis en place des inspections internes obligatoires du radôme après tout impact d’oiseau, de foudre ou de grêle, indépendamment de tout dommage externe visible, et a renforcé la formation des pilotes à la gestion des conflits de capteurs via le système de commutation de données NAIADS de l’appareil. Ces mesures visent à prévenir de telles situations où une panne apparemment mineure masque une dégradation importante.

Dès janvier 2026, les pilotes Airbus A350 d’Air France resteront vigilants et appliqueront rigoureusement les protocoles de maintenance mis à jour afin d’éviter que les défaillances des radars météorologiques ne se transforment en pannes structurelles en vol. Ces améliorations continues soulignent l’importance cruciale d’une surveillance proactive de la flotte d’Airbus A350, l’un des gros-porteurs les plus performants en service, pour garantir la sécurité des équipages, des passagers et la fiabilité opérationnelle.