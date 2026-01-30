2 février 2026
Passagers Air France évacués

Airbus A330 Air France ©

Actualités

Passagers Air France évacués à Phoenix

Des passagers ont été évacués d’un avion Air France en Arizona…

Par L'équipe de rédaction de PNC Contact None 30 janvier 2026

Des passagers ont été débarqué d’un avion Air France en Arizona après qu’un Jordanien, ayant embarqué malgré un billet annulé, a refusé de quitter l’appareil.

Qais Ahmad Tillawi s’était rendu à l’aéroport international Sky Harbor de Phoenix pour prendre le vol Air France 69 dimanche, mais sa carte d’embarquement a été invalidée pour utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, selon une déclaration du FBI. Malgré cela, le FBI a indiqué que M. Tillawi avait réussi à franchir le point de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA) grâce à sa carte d’embarquement invalidée, d’après des documents judiciaires cités par la chaîne locale de Phoenix.

Publicités

Le document lui a causé des problèmes lors de l’embarquement. Il a refusé de présenter son passeport, puis l’a brandi au visage d’un employé de la compagnie aérienne. L’employé a indiqué aux agents du FBI qu’ils l’avaient autorisé à monter à bord malgré l’absence de son nom sur la liste des passagers. Une fois à bord, M. Tillawi a arpenté l’allée et a refusé de s’asseoir, affirmant que son siège lui paraissait « suspect et inapproprié ». Il a ensuite refusé l’ordre du commandant de bord de quitter l’avion. L’ensemble des passagers du vol Air France ont alors été débarqué sur ordre du CDB. Le frère de M. Tillawi a déclaré aux agents du FBI que ce dernier était dépendant au cannabis et souffrait de psychose. Il leur a également indiqué que M. Tillawi avait été interpellé à l’aéroport de Dubaï et brièvement hospitalisé dans un établissement psychiatrique local.

M. Tillawi a refusé de parler aux agents mais leur a écrit depuis son téléphone, affirmant qu’il était un « citoyen du monde » et qu’il allait faire des achats à Paris.

Il a été inculpé d’entrave au bon déroulement d’un vol et d’intrusion à bord d’un aéronef et dans la zone aéroportuaire, en violation des règles de sécurité. Le vol 69 a finalement décollé de Phoenix après deux heures de retard et a atterri sans incident à Paris.

Articles à ne pas rater !

  • Air France, évacution d’un Boeing 777

  • Ouverture de toboggan !

  • Air France, plus de vols vers Denver et Phoenix !

  • Air France, plus de vols vers Phoenix

    • Balises: NoneNone

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

    Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

    ABONNEZ-VOUS !
    Déjà titulaire du CCA ?
    PNC en compagnie ?
    En recherche de compagnie ?
    Abonnez-vous à notre newsletter et rejoignez les 9 706 autres abonné·es.
    En vous inscrivant vous acceptez de recevoir nos mails et ceux de nos partenaires et vous acceptez notre Politique de confidentialité.

    Archives