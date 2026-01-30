Passagers Air France évacués à Phoenix

Des passagers ont été débarqué d’un avion Air France en Arizona après qu’un Jordanien, ayant embarqué malgré un billet annulé, a refusé de quitter l’appareil.

Qais Ahmad Tillawi s’était rendu à l’aéroport international Sky Harbor de Phoenix pour prendre le vol Air France 69 dimanche, mais sa carte d’embarquement a été invalidée pour utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, selon une déclaration du FBI. Malgré cela, le FBI a indiqué que M. Tillawi avait réussi à franchir le point de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA) grâce à sa carte d’embarquement invalidée, d’après des documents judiciaires cités par la chaîne locale de Phoenix.

Le document lui a causé des problèmes lors de l’embarquement. Il a refusé de présenter son passeport, puis l’a brandi au visage d’un employé de la compagnie aérienne. L’employé a indiqué aux agents du FBI qu’ils l’avaient autorisé à monter à bord malgré l’absence de son nom sur la liste des passagers. Une fois à bord, M. Tillawi a arpenté l’allée et a refusé de s’asseoir, affirmant que son siège lui paraissait « suspect et inapproprié ». Il a ensuite refusé l’ordre du commandant de bord de quitter l’avion. L’ensemble des passagers du vol Air France ont alors été débarqué sur ordre du CDB. Le frère de M. Tillawi a déclaré aux agents du FBI que ce dernier était dépendant au cannabis et souffrait de psychose. Il leur a également indiqué que M. Tillawi avait été interpellé à l’aéroport de Dubaï et brièvement hospitalisé dans un établissement psychiatrique local.

M. Tillawi a refusé de parler aux agents mais leur a écrit depuis son téléphone, affirmant qu’il était un « citoyen du monde » et qu’il allait faire des achats à Paris.

Il a été inculpé d’entrave au bon déroulement d’un vol et d’intrusion à bord d’un aéronef et dans la zone aéroportuaire, en violation des règles de sécurité. Le vol 69 a finalement décollé de Phoenix après deux heures de retard et a atterri sans incident à Paris.