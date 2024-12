Air France, plus de vols vers Phoenix

Partages

Après une première année réussie, la compagnie aérienne Air France a annoncé qu’elle augmenterait le nombre de vol vers Phoenix depuis Paris à cinq fois par semaine à partir de mai 2025.

Les vols sans escale entre l’aéroport international de Paris CDG et celui de Sky Harbor à Phoenix a été lancé le 23 mai 2024 et est assuré trois fois par semaine. C’était la première fois qu’un vol sans escale était assuré entre Paris et Phoenix. La ligne a été lancé à l’origine avec un Boeing 787-900 Dreamliner équipé de 279 sièges. Suite au lancement réussi de cette ligne, Air France a décidé d’utiliser un avion de plus grande capacité pour la saison hivernale. Les vols seront assurés avec un Boeing 777-200 de 328 sièges.

Lorsque le nombre de fréquence augmentera pour la saison estivale en mai 2025 à cinq fois par semaine, les vols seront effectués par un Airbus 350-900 doté d’une classe affaires plus grande (34 sièges) et d’une capacité totale de 324 sièges.

Chad Makovsky, directeur du secteur de l’aviation de la ville de Phoenix, a indiqué :

En un an, depuis le lancement de sa ligne Paris-Phoenix, Air France aura presque doublé la capacité de sa ligne Paris-Phoenix. La compagnie aérienne a été un atout fantastique pour notre aéroport et nous sommes reconnaissants de sa confiance et de son investissement dans notre marché. Cette augmentation signifie que nos passagers auront plus d’options et des tarifs compétitifs pour voler non seulement vers la France, mais aussi vers les 190 autres destinations desservies par Air France au-delà de Paris.

Air France choisi l’Airbus A350-900 pour relier Phoenix

Le nouveau service en A350-900 débutera le 5 mai 2024. Les vols Air France partiront de Paris à 10h45, arriveront à Phoenix à 12h50 puis partiront de Phoenix à 15h05, arrivant à Paris le lendemain à 10h10

L’avion sera configuré en trois classes, avec 34 sièges Business, 24 sièges Premium Economy et une classe Economy offrant 266 sièges. Au total, les vols auront une capacité de 324 passagers.

Boaz Hulsman, vice-président commercial Amérique du Nord d’Air France-KLM, a indiqué :

Air France est très satisfaite de la liaison Paris – Phoenix et nous sommes ravis d’augmenter la fréquence. Cette augmentation de capacité symbolise notre engagement à améliorer la liaison transatlantique. Nous sommes impatients d’offrir bientôt à davantage de passagers une expérience incarnant le meilleur de l’élégance à la française.

L’aéroport de Phoenix propose des vols sans escale vers plus de 140 destinations aux États-Unis et à l’étranger. Ce vol Air France s’ajoute au service transatlantique existant entre Phoenix et Londres Heathrow sur American Airlines et British Airways ainsi qu’au service sans escale entre Phoenix et Francfort sur Condor Airlines. L’augmentation de la fréquence permettra également des correspondances faciles aux États-Unis avec Delta, partenaire en codeshare d’Air France, et vers des destinations en Europe et à l’étranger avec son autre partenaire, KLM.