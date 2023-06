Nouveaux sièges Air France

Partages

Air France a dévoilé hier ses derniers sièges en classe affaires lors de l’Aircraft Interiors Expo à Hambourg.

Conçu par STELIA Aerospace en exclusivité pour Air France, le nouveau siège classe affaires long-courrier arborera le design OPERA Widebody. Il fera ses débuts sur les 21 nouveaux A350 de la compagnie Air France. Ces derniers devraient rejoindre la flotte à partir du mois de juillet de cette année.

Publicités

Il s’agit d’un produit amélioré par rapport à celui vu sur les sept premiers A350 Air France.

La conception du siège ressemble davantage au nouveau produit déployé sur la flotte long-courrier Boeing 777-300 de la compagnie aérienne

Cela inclut le concept « 3F », avec un lit entièrement plat de près de deux mètres de long. Il permet également une intimité totale avec une porte coulissante et un accès complet au couloir pour chaque passager.

Comme la nouvelle classe affaires du Boeing 777, les nouveaux sièges installés par Air France situés au centre de la cabine seront équipés d’un panneau central qui peut être abaissé en appuyant dessus pour profiter d’un vol avec un accompagnateur. Les matériaux utilisés dans le siège et l’habitacle seront la laine, l’aluminium brossé et le cuir pleine fleur.

Une mise à niveau sur les nouveaux Airbus A350 sera un écran IFE nettement plus large de 20 pouces. Ce sera le plus grand parmi toutes les cabines affaires de la flotte d’Air France. Actuellement c’est 17,3 pouces sur les Boeing 777-300 et 18,5 pouces sur les Airbus A350 existants. Ceux-ci seront également 4K ultra HD, avec contrôle par écran tactile, connectivité Bluetooth et « une fonction d’appairage innovante pour connecter des appareils personnels à l’écran ».

Les cabines seront également compatibles Wi-Fi et disposeront d’un port de recharge sans fil à chaque siège.

Une coopération franco-française

Fabien Pelous, SVP de l’expérience client chez Air France, a déclaré :

Ce nouveau siège business offrira à nos clients les plus hauts standards de confort et de technologie à bord de notre future flotte Airbus A350. Ils pourront privatiser leur espace grâce à une porte coulissante ou partager un moment de convivialité lorsqu’ils voyageront avec un autre passager. Fabien Pelous

Thierry Kanengieser, VP Cabin Interior de STELIA Aerospace, a de son côté déclaré :

En tant qu’entreprise basée en France, STELIA Aerospace est fière d’avoir la compagnie nationale française comme client de lancement de ce nouveau siège innovant et luxueux. Nous sommes ravis d’accompagner Air France dans sa volonté constante d’offrir les meilleurs standards de confort et de prestige à ses passagers. Thierry Kanengieser

Air France a vu son trafic long-courrier reprendre des couleurs depuis la crise du coronavirus alors que le court et moyen-courrier peine a redémarrer.