Retour de l’Airbus A380 de Qatar Airways à Paris

Qatar Airways prévoit d’utiliser son Airbus A380 de 517 places vers Paris CDG au plus fort de l’été 2023. La capitale française a vu l’Airbus A380 régulièrement pour la dernière fois en décembre. Cependant il a été utilisé ponctuellement en mars et mai. Le super jumbo ne devait pas être remis en service cet été mais Qatar Airways a changé ses plans.

Qatar Airways et l’Airbus A380 vers la France

Décollant le 1er juillet, l’A380 desservira la France les lundis, vendredis, samedis et dimanches. L’utilisation de l’Airbus se terminera le 15 septembre 2023. Qatar Airways pourra répondre à la très forte demande estivale vers la capitale française.

Il y a un total de 44 vols prévus. Pour Qatar Airways les vols doivent permettre de transporter le plus de passagers possible vers le hub de Doha pour les vols en correspondances.

Triple vols quotidiens CDG

Qatar Airways dessert Paris CDG trois fois par jour cet été. Sur la base de la première semaine de juillet, il s’agit de la deuxième destination européenne commune la plus desservie par la compagnie aérienne. Inévitablement, Londres Heathrow arrive en tête puis Athènes, Francfort et Paris CDG, chacun avec 21 départs hebdomadaires.

Cependant, si l’on considère plutôt les sièges à vendre et les sièges-kilomètres disponibles, Paris CDG est le deuxième à l’échelle européenne. Au cours de la semaine examinée, Qatar Airways utilise les Boeing 777-300ER, l’Airbus A350-1000, l’Airbus A350-900 et l’Airbus A380 vers Paris. Ce mélange signifie que Doha – Paris CDG dispose de 367 sièges par vol – battu uniquement par Heathrow en Europe qui en a 390.

Où d’autre l’A380 Qatar Airways vole-t-il ?

L’analyse des horaires de Qatar Airways pour juillet-septembre montre que Bangkok, Heathrow, Perth et Sydney voient également le retour des quadriréacteurs Qatar Airways.

Il y a jusqu’à 46 départs hebdomadaires depuis Doha : Bangkok et Heathrow sont deux fois par jour, Perth et Sydney sont tous les jours et Paris CDG est quatre fois par semaine.

L’Airbus A380 Qatar Airways a déjà volé vers…

Depuis l’introduction de l’Airbus A380 il y a neuf ans en juin 2014, Qatar Airways l’a également utilisé à Francfort (mars 2019-mars 2020), Guangzhou (juin 2016-janvier 2020) et Melbourne (juin 2017-mars 2020).

Il a également eu un service unique vers Atlanta le 1er juin 2016. Cela avait pour but de commémorer son service inaugural vers l’aéroport américain. L’itinéraire quotidien de 12 005 km utilise désormais le 777-300ER.