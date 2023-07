Qatar Airways à Lyon

Partages

Qatar Airways a célébré le lancement de sa ligne entre Doha et Lyon. La compagnie aérienne espère que ce nouveau service répondra à la demande touristique croissante pour cette région de France.

Vol inaugural de Qatar Airways vers Lyon

Qatar Airways a opéré son vol inaugural le 3 juillet. La compagnie aérienne a marqué l’occasion avec des célébrations en classe affaires et en classe économique. Les passagers ont été accueillis avec des spécialités françaises traditionnelles et un menu élaboré proposant une cuisine française haut de gamme.

Publicités

Le directeur commercial et marketing de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Pierre Grosmaire, a accueilli le vol en provenance de Doha aux côtés du vice-président des ventes Europe de Qatar Airways, M. Eric Odone. Le directeur général du groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, a commenté :

Je suis ravi d’annoncer le lancement du vol inaugural de Qatar Airways vers la célèbre ville française de Lyon. Le Qatar et la France bénéficient mutuellement d’un partenariat stratégique de longue date dans divers domaines, notamment la diplomatie, le commerce et le tourisme. Notre réseau étendu en France témoigne de notre coopération fructueuse, et nous sommes impatients d’accueillir des passagers français et européens pour voyager via notre hub, l’aéroport international Hamad… Akbar Al Baker

Déploiement du Dreamliner

Le vol entre Doha et la capitale des Gaules fonctionnera quatre fois par semaine les lundi, mercredi, vendredi et dimanche à bord de l’un des Boeing 787 de Qatar Airways. L’avion comprend 22 sièges en classe affaires et 232 sièges en classe économique.

Le président du directoire d’Aéroports de Lyon, Tanguy Bertolus, estime que le vol de Qatar Airways ajoute de l’attrait de la région. Il a commenté,

Cette liaison entre la capitale du Qatar et Lyon renforcera encore l’attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que de la métropole lyonnaise en offrant plus d’options depuis et vers le Moyen-Orient et l’Asie, notamment au Vietnam, en Indonésie et la Thaïlande. Tanguy Bertolus

Étendre sa présence en France

Lyon est la troisième destination de Qatar Airways en France, la compagnie aérienne poursuivant ses liaisons vers Paris et Nice. En effet, le Qatar a récemment ramené le superjumbo Airbus A380 sur l’une de ses liaisons Doha-Paris.

La décision du Qatar d’utiliser son plus gros avion vers Paris intervient pendant la haute saison estivale, l’avion retournant à l’aéroport Charles De Gaulle le 1er juillet. Qatar Airways dessert CDG trois fois par jour cet été. Sur la base de la première semaine de juillet, il s’agit de la deuxième destination européenne la plus desservie par la compagnie aérienne. Le service A380 vers Paris fonctionnera les lundis, vendredis, samedis et dimanches.