Ryanair, record de passagers

Ryanair a atteint un nombre record de passagers en juin malgré des grèves en France provoquant de multiples annulations de vols.

La compagnie aérienne lowcost a révélé que 17,4 millions de personnes ont voyagé dans ses avions le mois dernier. C’est une augmentation de 9% par rapport aux 15,9 millions qui ont voyagé avec elle en juin 2022 et environ 400 000 de plus qu’en mai 2023.

Le nombre de passagers aurait été encore plus élevés si les contrôleurs aériens français n’avaient pas organisé une série de grèves suite à la réforme des retraites.

Ryanair a déclaré avoir supprimé plus de 900 vols en juin, affectant environ 160 000 passagers.

L’entreprise basée à Dublin a annulé environ 400 vols le 6 juin, le jour même où les syndicats français ont lancé une journée nationale d’action. Puis environ 130 autres le 29 juin lorsque les agents aéroportuaires ont organisé une grève de 34 heures.

Les contrôleurs aériens français ont organisé 60 jours de grève cette année provoquant des perturbations massives pour des centaines de milliers de voyageurs.

Selon la loi française, les vols intérieurs doivent continuer à fonctionner pendant les périodes de grève, mais les vols internationaux sont interdits de survoler le pays.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré :

La récurrence fréquente de ces problèmes signifie que de nombreux voyageurs se sont habitués aux problèmes liés au vol, mais ils continuent et réservent des vols. Les compagnies aériennes en seront reconnaissantes, même si elles préféreraient une expérience beaucoup plus fluide pour le client. Russ Mould

Sur une base glissante de 12 mois jusqu’en juin 2023, 173,4 millions de clients ont voyagé avec Ryanair. C’est un bond de 29 % par rapport aux 134,5 millions enregistrés l’année précédente.

Bien que de nouvelles actions industrielles soient attendues dans toute l’Europe cet été et que les pays soient confrontés aux pressions du coût de la vie, de nombreuses compagnies aériennes et aéroports anticipent leur été le plus chargé de leur histoire.

En mai, Ryanair a déclaré qu’elle exploiterait son « plus grand programme jamais réalisé » cette saison, couvrant près de 2 500 routes et plus de 3 000 vols quotidiens. Un nouveau record de passagers pour Ryanair est a prévoir !

Peu de temps après, son rival hongrois Wizz Air a déclaré qu’il était « prêt à fournir un trafic estival record », après avoir été durement touché l’année dernière par des pénuries de personnel, des actions revendicatives et des limites de capacité aéroportuaire.

La société basée à Budapest a également révélé mardi ses chiffres de trafic pour le mois de juin, indiquant aux investisseurs que 5,3 millions de personnes ont voyagé avec la société, soit près d’un million de plus qu’au même mois l’année dernière.