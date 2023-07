Hôtesse de l’air easyJet à 73 ans

Partages

easyJet a nommé sa plus ancienne hôtesse de l’air à un poste spécial avant ses 73 ans. « Nana Pam » a poursuivi son rêve d’être hôtesse de l’air à l’âge de 53 ans et sera désormais ambassadrice pour le recrutement des plus de 45 ans.

L’hôtesse de l’air d’easyJet fête ses 73 ans cette semaine

Pam Clark, ou Nana Pam comme elle est affectueusement surnommée par les habitués, était sur un vol easyJet vers Madrid il y a 20 ans lorsqu’elle a décidé de postuler pour un poste de PNC auprès de la compagnie low-cost. Dans une profession qui a toujours favorisé la jeune génération, l’ancienne coiffeuse a commencé sa carrière en tant qu’hôtesse de l’air à l’âge de 53 ans et a depuis servi environ 800 000 passagers sur environ 4 500 vols au cours de ses deux décennies.

Publicités

easyJet a indiqué :

Lorsque Pam s’est présentée pour sa première journée de formation, malgré ses craintes initiales de se démarquer des collègues plus jeunes, elle s’est retrouvée accueillie dans une équipe de tous horizons et son service client exceptionnel et ses compétences interpersonnelles l’ont vue s’épanouir dans ce qui s’est avéré être sa plus longue carrière de toutes. Pam sera désormais l’ambassadrice d’easyJet pour le recrutement des plus de 45 ans, encourageant les candidats plus âgés à se présenter. L’hôtesse de l’air easyJet grand-mère et future arrière-grand-mère aura 73 ans cette semaine. L’évènement sera célébré avec un gâteau en forme d’avion easyJet, avec une figure d’elle assise sur le dessus. easyJet

Changements dans les recrutements

easyJet s’est empressé de recruter des employés de différents horizons démographiques, la compagnie aérienne a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire visant à inciter les parents dont les enfants sont partis à poursuivre une nouvelle carrière. Depuis lors, le transporteur a connu une augmentation de 10 % du nombre de membres d’équipage de cabine âgés de plus de 45 ans et de 160 % au-delà de 60 ans.

Nana Pam a indiqué,

Mon conseil à toute personne de plus de 45 ans qui envisage de postuler pour un poste de membre d’équipage chez easyJet serait de foncer. Lorsque j’ai postulé pour ce poste il y a 20 ans, je savais que mon âge et mon expérience signifiaient que j’avais quelque chose de vraiment précieux à offrir. De nos jours, je rencontre de plus en plus de collègues comme moi qui ont fait un changement de carrière courageux plus tard dans la vie. N’ayez pas peur ! Ma partie préférée du travail a été de rencontrer des passagers du monde entier et de leur faire vivre l’expérience de voyage la plus agréable possible. Je suis fier de travailler dans une entreprise qui place les gens au premier plan. Nana Pam

Campagne de recrutement

Alors que l’industrie aéronautique est confrontée à des pénuries majeures dans tous les domaines à l’ère postpandémique, easyJet a pris des mesures judicieuses pour trouver les bons talents. La compagnie aérienne n’a pas tardé à recruter du personnel de l’ancien transporteur Flybe après sa faillite plus tôt dans l’année, laissant près de 300 personnes sans emploi.

Le transporteur est également impatient d’embaucher de nouveaux pilotes après la réouverture de son programme de formation de pilotes Generation easyJet. Il visera à recruter jusqu’à 200 pilotes à partir de décembre en offrant une formation de deux ans et un salaire attrayant d’environ 65 000euros. Au cours des cinq prochaines années, la compagnie lowcost cherchera à renforcer son effectif de 1 000 pilotes et se concentrer sur le recrutement de plus de femmes pilotes.

Partages