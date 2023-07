Ryanair, accident évité de justesse

Partages

Un pilote Ryanair a récemment évité un accident à l’aéroport de Porto. Il a interrompu son atterrissage au dernier moment après avoir repéré un autre avion sur la piste. Les autorités de l’aviation civile du Portugal enquêtent sur l’incident pour déterminer quel type de mauvaise communication a conduit à cette situation.

Un accident majeur a été évité à l’aéroport de Porto le 26 juin après qu’un pilote Ryanair a pris la décision rapide d’interrompre l’atterrissage car il y avait un autre avion sur la piste. Le Boeing 737 effectuait le vol FR4585 au départ de Barcelone et aurait été en courte finale lorsque la remise des gaz a été effectuée.

Le vol Ryanair a été autorisé à atterrir sur la piste 35. Cependant un Airbus A321neo d’Açores Airlines était déjà aligné pour décoller pour le vol S4-6473 de Porto à Madère. Le pilote de Ryanair a interrompu l’atterrissage et a également informé le contrôle aérien de l’erreur.

Enquête suite à l’accident évité par Ryanair

De tels incidents sont pris au sérieux par les autorités, car une piste doit être dégagée pour qu’un avion puisse atterrir ou décoller. NAV Portugal, le gestionnaire national de l’espace aérien, a fait part de l’incident au Bureau de prévention et d’enquête sur les accidents d’aviation et de chemin de fer (GPIAAF) et à l’Autorité nationale de l’aviation civile (ANAC).

NAV Portugal a lancé une enquête et est en train de recueillir des informations pour déterminer les lacunes de communication entre le contrôle aérien et les vols concernés.

Il y a eu d’autres incidents similaires à l’aéroport de Porto. En 2021, un véhicule était autorisé à entrer sur la piste alors qu’un avion décollait. Cela a obligé le GPIAAF à émettre des recommandations de sécurité à NAV Portugal, lui demandant de se concentrer sur la mise en œuvre de systèmes fiables de détection des incursions sur piste.

Évités de justesse, pas une première…

Il y a eu plusieurs incidents dans le passé où des avions se sont dangereusement rapprochés les uns des autres. Le mois dernier, deux avions ont interrompu leur atterrissage à l’aéroport international de San Francisco lorsqu’un Boeing 737 de Southwest Airlines a été aperçu en train de rouler sur les pistes sur lesquelles ils avaient été autorisés à atterrir.

En mars, deux avions ont failli manquer à l’aéroport de Hollywood Burbank. Un vol de Southwest Airlines était en approche pour l’atterrissage lorsque le contrôle de la circulation aérienne a remarqué qu’un hélicoptère Bell 505 pratiquait des « touch and go ».

Ces deux incidents sont survenus après que la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a émis une alerte de sécurité aux compagnies aériennes et aux pilotes après une série d’incidents évités de justesse. La FAA a noté que les événements ont révélé plusieurs domaines nécessitant une attention particulière. Une liste d’éléments à examiner a été publiée à la fin du SAFO, y compris des éléments tels que l’examen des informations sur la sécurité des pistes et la garantie que tout l’équipage comprend ce que signifie un poste de pilotage stérile.

C’est grâce a la réactivité du pilote Ryanair que l’accident a été évité, good job captain !