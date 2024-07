Air France, plus de vols vers Denver et Phoenix !

Partages

Après l’inauguration réussie des vols sans escale entre Paris et Phoenix et le retour du service vers Denver en mai, Air France cherche à augmenter les fréquences sur ces lignes. La nouvelle intervient après que la compagnie aérienne a constaté une demande accrue vers le désert du sud-ouest. Cela l’a incité à réviser son planning passant d’une route saisonnière à une route opérée toute l’année.

Air France s’est concentrée cette année sur le renforcement de sa présence aux États-Unis, Phoenix devenant sa 17e destination. La compagnie aérienne aurait également l’intention de rétablir des vols temporaires vers Las Vegas l’année prochaine.

Air France, de 3 à 5 vols vers Denver et Phoenix

La compagnie nationale augmentera ses fréquences entre l’aéroport Charles de Gaulle et l’aéroport international Phoenix Sky Harbor à cinq vols hebdomadaires en juin prochain. Air France a commencé à desservir la Sun Valley le 23 mai 2024 avec un Boeing 787-9 Dreamliner. L’itinéraire fonctionne actuellement trois fois par semaine les mardis, jeudis et samedis. À partir du 8 juin 2025, la route connaîtra des jours d’exploitation supplémentaires les dimanches et lundis.

Depuis qu’Air France a annoncé son service vers Phoenix en janvier, la demande a augmenté. C’est la seule option sans escale dont disposent les américains de Phoenix pour se rendre en France,. Les Français peuvent désormais facilement profiter du temps ensoleillé de L’Arizona. Air France avait initialement prévu que la route serait saisonnière, opérant juste pendant les mois d’été. Cependant peu de temps après son inauguration Air France avait mis à jour cette route pour qu’elle soit assurée toute l’année.

Puisqu’il s’agit du seul itinéraire sans escale avec une demande accrue, les passagers devront payer. L’été prochain, un billet aller-retour en classe économique entre CDG et PHX coûtera plus de 2 500 $, tandis qu’un itinéraire en cabine premium dépassera 4 000 $ l’aller simple.

Service toute l’année vers Mile High City

Le 10 mai, Air France a repris sa desserte saisonnière entre CDG et l’aéroport international de Denver. La compagnie aérienne a commencé à desservir Mile High City en juillet 2021 et l’a exploité de manière saisonnière pendant les mois les plus chauds. Dorénavant la route sera également desservie toute l’année pour la première fois cette année. Des vols sont programmés tout au long de l’hiver. La fréquence actuelle de fonctionnement est de quatre fois par semaine les dimanches, lundis, mercredis et vendredis.

Selon Air France la route fonctionnera le samedi à partir du 7 juin 2025. La route sera exploitée par un Boeing 787-9.

Air France et vols spéciaux vers Las Vegas en janvier

Au début de l’année prochaine, Air France devrait rétablir un service temporaire sans escale de CDG à l’aéroport international Harry Reid pour répondre à la demande du Consumer Electronics Show (CES) 2025. L’événement, considéré comme l’événement technologique le plus puissant au monde aura lieu à Las Vegas du 7 au 10 janvier.

Air France offrira plus de vols vers Denver et Phoenix mais les vols entre CDG et LAS seront assurés quotidiennement entre le 5 et le 12 janvier ne sont pas encore proposés sur le site Internet d’Air France…

