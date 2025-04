EasyJet élargit son horizon au départ de la France pour l’été 2025

Partages

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet continue de renforcer sa présence en France avec l’annonce de nombreuses nouvelles destinations pour l’été 2025. Fidèle à sa stratégie de connecter les régions françaises à des horizons européens variés et abordables, easyJet propose une offre élargie au départ de plusieurs aéroports majeurs de l’Hexagone, notamment Bordeaux, Nice, Paris-Orly, Lyon, Nantes et bien d’autres. Ces nouvelles lignes, qui s’inscrivent dans un contexte de demande croissante pour des voyages accessibles, promettent de séduire aussi bien les amateurs de soleil que les passionnés de culture ou d’aventures urbaines. Voici un tour d’horizon des nouveautés qui attendent les voyageurs français.

Bordeaux : un tremplin vers l’Europe

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac devient un hub incontournable pour easyJet, avec une série de nouvelles destinations qui renforcent son attractivité. Dès l’été 2025, les Bordelais pourront s’envoler vers Corfou (Grèce), Dubrovnik (Croatie), Faro (Portugal), Birmingham (Royaume-Uni) et Budapest (Hongrie). Ces lignes, qui s’ajoutent à une offre déjà conséquente, permettent de diversifier les options au départ de la région Nouvelle-Aquitaine. Que ce soit pour profiter des plages cristallines de Corfou, explorer les remparts historiques de Dubrovnik ou découvrir la vibrante capitale hongroise, les voyageurs auront l’embarras du choix. À noter également que certaines lignes saisonnières, comme celles vers Rabat et Essaouira au Maroc, deviennent désormais permanentes, signe de l’engagement d’easyJet à consolider sa base bordelaise.

Nice : cap sur la Méditerranée et au-delà

Depuis l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, easyJet mise sur des destinations exclusives et ensoleillées. En 2025, les Niçois pourront découvrir Lamezia Terme en Calabre (Italie) et Santorin (Grèce), deux nouveautés qui renforcent l’axe méditerranéen. Lamezia Terme, avec ses plages sauvages et sa proximité avec les montagnes de la Sila, offre une alternative authentique aux destinations italiennes plus classiques. Quant à Santorin, l’île grecque emblématique aux maisons blanches et dômes bleus promet des escapades romantiques ou photogéniques. Ces ajouts s’inscrivent dans une volonté de diversifier l’offre depuis le sud de la France, tout en capitalisant sur le succès des vols vers des destinations comme Agadir ou Lanzarote, déjà plébiscitées.

Paris-Orly : une porte d’entrée stratégique pour easyJet en France pour l’été 2025

L’aéroport de Paris-Orly n’est pas en reste avec l’ouverture de nouvelles lignes vers des villes européennes phares. Parmi elles, Milan-Malpensa (Italie) viendra renforcer les connexions entre la France et l’Italie opérées par easyJet pour l’été 2025, un axe où easyJet se positionne comme leader. À cela s’ajoutent des destinations comme Sofia (Bulgarie), Southampton (Royaume-Uni) et Lamezia Terme, offrant un mélange de culture, d’histoire et de détente. Paris-Orly devient ainsi une plaque tournante pour les voyageurs en quête de courts séjours ou de découvertes inattendues, avec des fréquences adaptées à une clientèle variée.

Lyon : une base record pour easyJet

Lyon-Saint-Exupéry se distingue cet été 2025 comme la plus grande base régionale d’easyJet en France, avec un total de 56 destinations desservies. Parmi les nouveautés, les Lyonnais pourront s’envoler vers Reykjavik (Islande), une destination rare pour une compagnie low-cost, ainsi que Zadar (Croatie), Essaouira (Maroc) et les Pouilles en Italie avec Bari et Brindisi. Ces lignes reflètent une ambition claire : proposer des escapades variées, des paysages volcaniques islandais aux criques croates, en passant par les charmes méditerranéens et nord-africains. Lyon s’impose ainsi comme un point de départ privilégié pour les voyageurs en quête d’originalité.

Nantes : l’Atlantique et la Méditerranée à portée de vol

À Nantes-Atlantique, easyJet enrichit son offre avec des destinations estivales idéales pour les vacances. Minorque (Baléares) et Rhodes (Grèce) rejoignent le catalogue, offrant des plages paradisiaques et des sites historiques. Funchal (Madère) et Hurghada (Égypte) viennent compléter cette liste, attirant respectivement les amoureux de nature luxuriante et les passionnés de plongée sous-marine. Ces nouveautés confirment le rôle de Nantes comme hub clé pour les escapades ensoleillées au départ de l’ouest de la France.

easyJet en France pour l’été 2025, Une stratégie tournée vers les régions et l’accessibilité

Avec plus de 300 lignes proposées au départ de plus de 20 aéroports français, dont 230 à l’international, easyJet poursuit son ancrage dans les régions. « Les régions françaises restent au cœur de notre stratégie locale », souligne Reginald Otten, directeur adjoint d’easyJet pour la France. Malgré les défis économiques, comme le triplement de la taxe aérienne en France, la compagnie maintient des tarifs compétitifs pour répondre aux attentes des voyageurs soucieux de leur budget. L’accent mis sur des destinations exclusives et des fréquences adaptées témoigne d’une volonté de démocratiser le voyage aérien tout en diversifiant les options.

Pourquoi ces nouveautés séduisent-elles ?

Ces nouvelles lignes ne sont pas seulement une expansion géographique ; elles répondent à une évolution des envies des Français. Les destinations comme Santorin ou Reykjavik attirent une clientèle en quête d’expériences uniques, tandis que des villes comme Birmingham ou Southampton séduisent pour des courts séjours professionnels ou familiaux. L’Italie, avec Milan, Lamezia Terme, Bari et Brindisi, reste une valeur sûre, renforçant la position d’easyJet comme premier transporteur entre la France et ce pays.