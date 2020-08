EasyJet poursuit ses vols en France

EasyJet confirme que les vols depuis la France se poursuivront malgré la quarantaine mise en place pour les passagers en provenance de la France.

Tous les voyageurs rentrant au Royaume-Uni depuis la France doivent désormais être mis en quarantaine pendant 14 jours. Cela sera effectif à partir du samedi 15 aout 2020 à de 4 heures du matin. Cela fait suite à une forte augmentation du taux de contamination au coronavirus dans le pays.

EasyJet a confirmé qu’il continuerait à voler vers la France malgré l’interdiction par le ministère des Affaires étrangères de tout voyage non essentiel dans le pays.

La compagnie aérienne à bas prix a déclaré qu’elle opérerait un « programme complet » dans les prochains jours.

Cela faisait suite à l’annonce du gouvernement britannique selon laquelle tous les voyageurs revenant de France devraient s’isoler pendant 14 jours.

Le ministère des Affaires étrangères a également émis une interdiction de voyager dans le pays sauf pour motif impérieux.

Cependant, un porte-parole d’easyJet a déclaré: «EasyJet prend note de la décision du gouvernement d’imposer une obligation de quarantaine pour ceux qui voyagent depuis la France, Malte et les Pays-Bas. Il a ajouté :

Nous prévoyons de mettre en œuvre notre programme complet dans les prochains jours. Les clients qui ne souhaitent plus voyager peuvent transférer leurs vols sans frais de modification ou recevoir un bon pour la valeur de la réservation. Si un vol est annulé pour plus tard en août, les clients seront informés et informés de leurs options, notamment le transfert gratuit vers un vol alternatif, la réception d’un bon ou la demande de remboursement via un formulaire Web sur notre centre d’aide Covid dédié chez easyJet.com.

