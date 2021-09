Partages

easyJet chute ne bourse de 11% jeudi suite a une levée de fonds et une OPA rejetée.

easyJet, une levée de fonds pour tenir

L’année 2020 a été, pour easyJet comme une grande partie des compagnies aériennes, une année difficile a cause du coronavirus. Ce n’est pas moins de 2.3 milliards d’euros qui ont été perdu. Pour se donner une chance de sortir de la crise et reprendre le chemin de la croissance la lowcost britanniques a levé 1,4 milliard d’euros et a obtenu un crédit renouvelable de 338 millions d’euros sur quatre ans.

Le CEO d’easyJet, Johan Lundgren, a déclaré :

L’augmentation de capital annoncée aujourd’hui non seulement renforce notre bilan nous permettant d’accélérer notre plan de relance post coronavirus, mais nous positionnera également pour la croissance afin que nous puissions profiter des opportunités d’investissement stratégique qui devraient se présenter alors que l’industrie aéronautique européenne émerge de la pandémie. Johan Lundgren

easyJet chute en bourse car, dans le même temps, easyJet a refusé une OPA de Wizzair. Plus d’informations concernant ce point ICI.