easyJet refuse l’OPA

Partages

La compagnie aérienne britannique à bas prix easyJet a rejeté une offre publique d’achat non sollicitée de son rival Wizz Air basé à Budapest.

Pour passer les mois d’hiver, easyJet a levé 2 milliards de dollars d’actions et de dettes auprès des actionnaires existants. La compagnie aérienne s’attend à une reprise significative des voyages d’agrément l’été prochain, mais la période hivernale généralement plus lente, devrait peser lourdement sur les finances d’easyJet.

Dans son dossier réglementaire, easyJet n’a pas nommé qui avait fait l’offre non sollicitée, mais les sources citées par Bloomberg sont convaincues qu’il s’agit de Wizz Air. Le discounter hongrois est la compagnie aérienne à bas prix à la croissance la plus rapide d’Europe et a opéré plus de vols cet été qu’avant la pandémie.

L’offre publique d’achat portait sur une prise de contrôle de toutes les actions à faible prime. Les deux compagnies aériennes ont refusé de commenter davantage la nouvelle.

L’offre a été rejetée à l’unanimité par le conseil d’administration d’easyJet.

Alors que Wizz Air a réussi à se développer au milieu de la pandémie, easyJet, basé au Royaume-Uni, a été durement touché par certaines des restrictions de voyage les plus sévères à travers l’Europe.

EasyJet a déclaré jeudi qu’elle était « bien placée pour sortir de la pandémie », mais la vente d’actions fournirait un « tampon » pour aider la compagnie aérienne à traverser l’hiver.

Partages