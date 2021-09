Air Caraïbes, pas de Havane ni Santiago

Partages

La compagnie aérienne Air Caraïbes n’opérera pas vers La Havane et Santiago de Cuba avant janvier 2022. Elle laisse l’île sur la liste rouge en raison de la pandémie de Covid-19.

Déjà reporté à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, il n’y aura cette année pas de vol entre Paris-Orly et. Son site indique désormais que la desserte des aéroports de La Havane-José Martí et Santiago de Cuba-Antonio Maceo « est actuellement reportée à janvier 2022 ».

Les passagers d’Air Caraïbes concernés par cette décision concernant la Havane et Santiago sont invités à s’assurer « que leurs coordonnées soient correctement renseignées dans leur dossier de réservation afin que nous puissions vous prévenir en cas de changement », et « à consulter régulièrement notre site internet pour toute information. Tout changement dans notre programme de vol ».

Ce report du retour à Cuba intervient alors que le gouvernement local a annoncé pour le 15 novembre une réouverture progressive des frontières. Cela grâce à la reconnaissance des certificats de vaccination pour les touristes et la suppression de la quarantaine minimale de cinq jours avec deux tests de PCR par jour.

Une décision prise « compte tenu de l’avancée du processus de vaccination à Cuba, de son efficacité prouvée et de la perspective que plus de 90 % de la population sera entièrement vaccinée en novembre », indique un communiqué du ministère du Tourisme.

Le reste du réseau transatlantique d’Air Caraïbes est toujours touché par la crise sanitaire : Orly – Saint-Martin-Juliana est suspendu jusqu’à la Toussaint 2021, le service est opéré via Pointe-à-Pitre pour une arrivée ou un départ à Grand Case l’Espérance (en partie Saint-Martin français), et liaisons assurées vers/depuis Saint-Barthélemy.

Punta Cana en République Dominicaine est desservie une fois par semaine directement plus une fois via Haïti (4 vols aller-retour directs les lundis, mercredis, samedis et dimanches à partir du 20 octobre).

Enfin vers Port-au-Prince en Haïti, seule la rotation par Punta Cana est proposée au retour, mercredi jusqu’au 13 octobre puis mardi à partir du 20 octobre.

