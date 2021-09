WizzAir, salaires des pilotes et embauches

Partages

WizzAir, la compagnie aérienne lowcost hongroise, a annoncé qu’à partir du 1er octobre ses pilotes auront à nouveau leurs salaires d’avant la pandémie. Elle avait conclu une négociation d’urgence et les avait abaissés pour faire face à la crise.

Wizzair a déclaré dans son message qu’elle serait l’une des premières au monde à mettre fin à la baisse des salaires du personnel de cabine et des pilotes. Parallèlement, comme déjà évoqué, elle lance un recrutement massif de pilotes et de personnel de cabine, afin de pouvoir gréer la flotte d’avions Airbus qui commencera à arriver prochainement.

Ses besoins sont si urgents qu’il a besoin de 200 nouveaux pilotes d’ici décembre de cette année ainsi que de 800 PNC.

Dans les dix prochaines années, WizzAir aura besoin de milliers de travailleurs supplémentaires car elle prévoit d’atteindre 500 avions, soit le triple du nombre actuel. Afin de préparer ses réseaux à relever le grand défi de croissance qui l’attend, la compagnie a élargi son nombre de bases à 18, avec 300 nouvelles routes depuis mars de l’année dernière.

Bien qu’elle soit encore à l’état de projet, sans être pleinement précisée, WizzAir n’est plus une compagnie aérienne qui relie l’Europe de l’Est au reste du monde, même si elle y est toujours très présente. Elle opère plutôt depuis les pays occidentaux et plus à l’est (Abu Dhabi, par exemple), couvrant des itinéraires sur lesquels d’autres entreprises sont implantées. Son expansion interne en Italie a été spectaculaire et, de même, elle s’est implantée sur les routes touristiques d’Espagne.

Wizzair est la première compagnie aérienne européenne à augmenter les salaires et à opérer à 100 % de sa capacité d’avant Covid, avec 1 000 routes vers 197 aéroports.