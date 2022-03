Wizzair augmente les salaires PNC

Wizzair augmente les salaires des hôtesses de l’air et stewards basés en Angleterre pour attirer plus de 100 nouveaux PNC.

Le salaire de base minimum annuel pour un PNC junior basé au Royaume-Uni est actuellement d’environ 22 000 euros. Il va passer à un peu plus de 28 000 euros en vertu des changements du 1er avril.

Ceux qui ont dix mois d’expérience au sein de Wizzair seront payés entre 24 500 euros et un peu moins de 32 000 euros.

Les chefs de cabine gagneront entre 22 000 euros et un peu plus de 40 000 euros.

Le salaire de base est versé au PNC lors de la formation initiale.

La compagnie aérienne lowcost Wizzair a des postes de PNC disponibles dans ses bases britanniques. Elles sont sur les aéroports de Luton, Gatwick, Doncaster Sheffield et Cardiff.

La compagnie aérienne a déclaré :

Les PNC rejoignant Wizzair peuvent s’attendre à un uniforme gratuit, à un nombre illimité de billets GP, à des billets gratuits, à des réductions fantastiques pour les amis et la famille, à un horaire mensuel, à des repas gratuits pendant le service, à l’hébergement, à l’hôtel et au transport s’ils sont très éloignés de leur base.

Plus de 10 sessions de recrutement sont organisés à travers le pays en mars et avril pour les futurs PNC. Afin de trouver des candidats Wizzair augmente les salaires des navigants.

Wizzair recrute également de nouveaux pilotes. Elle accueille les candidatures de commandant de bord et copilotes expérimentés, ainsi que ceux sans expérience de vol.

La directrice générale du Royaume-Uni, Marion Geoffroy, a déclaré :

Nous sommes ravis d’offrir un package de rémunération à la pointe de l’industrie à nos collègues au Royaume-Uni.

Nous sommes ravis qu’après plus de deux ans de temps difficiles, nous assistions à un retour à la normale et nous continuons à offrir encore plus d’opportunités d’emploi à tous ceux qui recherchent une carrière vraiment passionnante et dynamique.

Nous nous engageons à offrir à notre personnel navigant commercial un parcours de carrière clair et d’innombrables opportunités d’évolution. »

Marion Geoffroy