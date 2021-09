Forte demande d’embauche PNC

Partages

Delta Air Lines vient de rouvrir son programme d’embauche de PNC et le transporteur basé à Atlanta pourrait accueillir des milliers de nouveaux PNC au cours des six prochains mois. La demande de PNC est forte aux USA !

En plus de rouvrir le processus de candidature pour les nouvelles embauches, Delta devrait également réembaucher plus de 1 600 candidats qui étaient sur le point de commencer à travailler lorsque la pandémie a frappé. De plus elle pourrait rappeler 1 300 agents de bord qui ont pris de longues périodes d’absence.

Les trois plus grandes compagnies aériennes des États-Unis sont maintenant en pleine vague d’embauche après que United Airlines a repris le recrutement de PNC la semaine dernière après une pause pandémique prolongée. American Airlines a rouvert les candidatures il y a plusieurs semaines avec l’intention d’embaucher jusqu’à 800 hôtesses de l’air et stewards.

En plus des trois grandes, de nombreuses autres compagnies aériennes sont également à la recherche de nouveaux PNC alors que la demande de voyages rebondit après la pandémie. JetBlue recherche jusqu’à 2 500 PNC dans l’une des plus grandes campagnes de recrutement actuellement menées par l’industrie.

Le programme de formation des PNC de Delta se déroule au siège de la compagnie aérienne à Atlanta et dure six semaines. Les PNC nouvellement embauchés se forment six jours par semaine afin de gagner leurs ailes.

La décision de rouvrir le recrutement intervient malgré un ralentissement des nouvelles réservations de vols provoqué par le variant delta (ce que le PDG de Delta, Ed Bastian préfère appeler la variante B.1.617.2). Les analystes, cependant, s’attendent à ce que toute baisse soit beaucoup plus faible que les vagues précédentes de COVID-19 et la reprise interviendra dès que la poussée actuelle culminera. L’embauche de PNC se fera par milliers dans les mois a venir !

Tous les nouveaux employés de Delta embauchés doivent fournir la preuve qu’ils sont entièrement vaccinés contre le COVID-19, tandis que la compagnie aérienne n’a pas émis d’obligation de vaccination pour les employés existants. Au lieu de cela, les membres du personnel non vaccinés devront payer un supplément de 200 $ par mois pour les soins de santé et passer des tests COVID-19 réguliers.