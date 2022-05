Wizzair, 20 000 embauches

Partages

Suite à la mise en œuvre d’un plan d’expansion ambitieux, la compagnie aérienne Wizzair a annoncé qu’elle accélérerait le recrutement. Elle a l’intention de faire 20 000 embauches d’ici 2030.

Wizzair vise actuellement à étendre sa flotte à 500 avions d’ici la fin de la décennie. de plus, elle a déclaré qu’elle devra embaucher environ 6 600 nouveaux pilotes.

La nouvelle a été confirmée lors de Pilot Expo 2022 qui s’est déroulé à Berlin. Le transporteur a déclaré que les 20 000 nouvelles recrues seraient à la fois des pilotes et des PNC. Wizzair emploie actuellement 6 000 personnes.

Interrogée sur le nombre exact de pilotes que la compagnie aérienne envisage d’embaucher, Ewa Danecka-Latka, responsable des ressources d’équipage de Wizzair, a déclaré que les pilotes représenteront environ 33% ou jusqu’à 6 600 de tous les nouveaux employés. Le reste 13 400 postes vacants devraient être pourvus par des hôtesses de l’air et stewards.

Danecka-Latka a déclaré :

Le plan est de croître trois fois en seulement neuf ans et ce n’est pas seulement un rêve, c’est l’un des KPI que nous devons atteindre. Pour notre équipe de recrutement, cela signifie que nous devons recruter une personne toutes les heures, ce qui représente notre objectif de 2 000 nouvelles embauches par an. Comme nous avons besoin de beaucoup de nouveaux pilotes et de nombreux nouveaux membres d’équipage de cabine rejoignant nos opérations, c’est à cela que nous nous préparons. Actuellement, nous avons 42 bases dans le monde et elles sont situées dans 18 pays. Il existe donc un grand nombre d’emplacements auxquels un pilote ou un membre d’équipage de cabine peut être affecté. Danecka-Latka

20 000 embauches pour Wizzair et ses filiales

Les candidats souhaitant rejoindre l’une des filiales de Wizzair Holdings, y compris la compagnie aérienne hongroise Wizzair Hungary, la filiale britannique à bas prix Wizzair UK ou sa nouvelle filiale, Wizzair Abu Dhabi, exploiteront une flotte monogame d’Airbus A320, tels que les Airbus A320ceos, A321ceos, A320neos et A321neos. Selon le site Web de Wizzair, le transporteur exploite actuellement 153 avions.

Cependant, selon Danecka-Latka, la compagnie aérienne s’est engagée à tripler la taille de sa flotte à l’avenir. Avec une capacité de 500 jets, Wizzair prévoit de générer 15 milliards d’euros par an.

20 000 embauches pour Wizzair et une pénurie de PNC qui s’amplifie en Europe, la demande augmente et il y aura ceux qui seront prêt et les autres…