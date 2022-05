Partages

easyJet manque cruellement d’hôtesse de l’air et de steward. Pour faire face au manque de PNC la compagnie aérienne a décidé de bloquer 6 sièges sur ses 55 Airbus A319. Cette décision signifie que l’avion transportera 150 passagers, réduisant ainsi l’équipage nécessaire à 3 PNC. easyJet a connu quelques mois difficiles et espère sauver son programme d’été.

Les pénuries nuisent à la capacité

Dans une note de service interne de la compagnie aérienne easyJet a déclaré qu’elle prenait des mesures pour réduire les besoins d’équipage pour la saison estivale (se termine le 30 octobre). Le plus grand changement sera de bloquer une rangée de sièges sur ses A319. Cela permettra de se conformer aux réglementations de sécurité. Elles stipulent qu’il doit y avoir un membre d’équipage pour 50 passagers.

Le blocage de six sièges signifie que l’A319 en tout-économique ne pourra désormais accueillir que 150 sièges. Cela afin de permettre à easyJet d’affecter trois PNC par vol. Malgré la perte de capacité de 4 % pour plus de 100 vols quotidiens, la baisse de l’utilisation des membres d’équipage empêchera le transporteur de prendre la mesure la plus drastique : l’annulation des vols. Dans l’ensemble, le changement pourrait réduire de 300 le nombre de postes à pourvoir.

Cependant, les réductions de capacité n’affecteront pas l’objectif 2022 d’easyJet de transporter le même nombre de passagers qu’en 2019. Mais rien n’est certain pour l’instant, et la compagnie aérienne s’efforce de recruter plus de d’hôtesse de l’air et steward. easyJet manque d’hôtesse de l’air et de steward et va s’adapter pour cet été.

Personnel prêt à l’emploi

Malgré les critiques du gouvernement britannique pour la compagnie, easyJet n’a pas explicitement appelé les autorités. Cependant, la compagnie aérienne attend actuellement une autorisation pour près de 150 membres d’équipage de cabine entièrement formés, ce qui ouvrirait la voie à d’autres vols.

Les retards dus au COVID ont ralenti le processus d’habilitation de sécurité, ce qui a rendu difficile le recrutement des compagnies aériennes. British Airways offre aux nouveaux PNC une « prime de bienvenue » de 1 000 £ (1 233 $) pour rejoindre le transporteur et alléger la pression. British Airways a réduit sa capacité globale de 5 % et n’est plus qu’à 80 % des niveaux d’avant la pandémie, bien loin de son ambition.

Pour l’instant, easyJet reste en mode de prévention des catastrophes avec seulement deux mois avant le début de la saison estivale à travers l’Europe. Si tout se passe bien, la compagnie aérienne pourra à nouveau atteindre les niveaux de passagers de 2019. Cependant, les chances d’annulations massives restent élevées, d’autant plus que des cas de COVID dans une seule base peuvent avoir un effet énorme.

Les compagnies aériennes manquent de personnel qualifié pour les mois à venir et vont devoir baisser leurs objectifs…