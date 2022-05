Prime recrutement PNC chez British Airways !

Partages

British Airways a doublé une prime recrutement pour les employés. Elle est donnée a ceux qui convainquent leurs amis ou les membres de leur famille de rejoindre la compagnie aérienne. Le transporteur offrait initialement une prime recrutement de 500 £, mais celle-ci a maintenant été doublée à 1 000 £. Cela afin de correspondre à la prime de signature pour les nouvelles recrues qui réussissent le processus de recrutement.

Les primes de parrainage et de signature montrent à quel point British Airways est désespérée d’embaucher de nouveaux employés. Le transporteur dit être dans l’une de ses plus grandes campagnes de recrutement jamais organisées.

Les primes sont concentrées sur trois rôles clés où les pénuries de personnel freinent la reprise de British Airways. Elle concerne le personnel de cabine, les agents des opérations au sol et les agents des services de transport.

Ces dernières semaines, British Airways a été critiquée pour de longs retards à l’arrivée et des bagages manquants, ce qui a été attribué à une grave pénurie de personnel au sol. Dans certains cas, les avions ont été contraints de partir sans aucun bagage car il n’y avait pas de personnel disponible pour charger les bagages.

La compagnie aérienne est également obligée d’annuler de manière proactive des centaines de vols chaque semaine par manque de PNC. La semaine dernière, le directeur général Sean Doyle a déclaré au personnel qu’encore plus de vols seraient annulés jusqu’à la fin juin. Il a ajouté que les perturbations devraient durer jusqu’en septembre au plus tôt.

Prime de recrutement mais aussi ACMI et base en Espagne

Pour soulager une certaine pression, British Airways a accepté des accords coûteux de « location avec équipage » avec d’autres compagnies aériennes. Notamment avec Finnair, Iberia Express, Vueling et Titan. Un contrat de location avec équipage consiste pour la compagnie aérienne contractante à embaucher à la fois l’avion et le personnel d’un autre transporteur.. La prime de recrutement de British Fairways est financièrement plus intéressante pour la compagnie aérienne.

British Airways a également envisagé d’ouvrir une base temporaire d’équipage de cabine à Madrid. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PNC pourraient suivre une formation rapide, puis commencer à travailler rapidement.

Les pénuries de personnel affectent un certain nombre d’autres compagnies aériennes, notamment easyJet et KLM Royal Dutch Airlines. Aux États-Unis, JetBlue et Southwest disent qu’ils réduisent leurs horaires en raison d’une pénurie de personnel.

Un rebond massif de la demande de voyages, ainsi que des contraintes de personnel, ont fait grimper les prix des vols ces dernières semaines. Les compagnies aériennes vont devoir embaucher massivement avec des conditions de travail à la hausse si elle veulent assurer les programmes…