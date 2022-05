Air France – KLM et bénéfice

Partages

Air France – KLM a enregistré un bénéfice au premier trimestre supérieur à ses propres prévisions. Cela faisant suite à une reprise des ventes de billets et une baisse des coûts unitaires.

Le directeur général Benjamin Smith a déclaré que « la reprise est là » au milieu de fortes réservations à terme. « Cela ouvre la voie à une saison estivale réussie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La société a signalé une forte tendance à la reprise en mars. Ceci malgré l’impact continu du COVID-19 et un bref ralentissement après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine fin février.

Le conflit a déstabilisé les prix mondiaux du pétrole et poussé les compagnies aériennes à suspendre leurs vols. Elles ont aussi planifié des itinéraires plus longs pour éviter l’espace aérien russe et ukrainien. Cependant la couverture des coûts du carburant et des hausses de tarifs ont aidé Air France – KLM à atténuer les conséquences sur ses résultats.

La compagnie aérienne a enregistré un troisième trimestre consécutif de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). L’EBITDA atteint 221 millions d’euros par rapport à la perte de 628 millions d’euros enregistrée l’année dernière.

Air France – KLM avait prédit que l’EBITDA se situerait autour du seuil de rentabilité. Le groupe s’attend désormais à ce que son résultat d’exploitation atteigne l’équilibre au deuxième trimestre. Il devrait devenir « significativement positif » au troisième. Le résultat d’exploitation était de 350 millions d’euros dans le rouge au premier trimestre

Les analystes s’attendaient en moyenne à des revenus plus faibles et à des pertes plus importantes. Finalement Air France – KLM a dégagé un bénéfice !

Air France doit rembourser

Le groupe cherche à rembourser le soutien qu’il a reçu pendant la pandémie. Il a déclaré qu’il envisageait des mesures telles qu’une augmentation de capital et des instruments de quasi-fonds propres pour accélérer ses paiements à l’État français, son premier actionnaire.

Air France – KLM a déclaré qu’il progressait dans les pourparlers sur le refinancement de 500 millions d’euros d’actifs de l’entreprise. Ceci devant être fait dans le cadre d’une campagne annoncée précédemment pour lever jusqu’à 4 milliards d’euros.

Air France – KLM a déclaré que les dépenses de personnel au premier trimestre avaient diminué de 23% par rapport à la même période en 2019.

La branche néerlandaise du groupe, KLM, a supprimé des dizaines de vols au début des vacances scolaires d’avril, lorsque le personnel au sol s’est mis en grève pour exiger de meilleures conditions de salaire et de travail.

L’État néerlandais a quant à lui indiqué qu’il voterait contre une rémunération globale du PDG de plusieurs millions d’euros lors d’une prochaine assemblée générale.

Air France – KLM a enregistré une perte nette de 552 millions d’euros sur des revenus qui ont plus que doublé.

Le groupe a également indiqué qu’il était en discussions exclusives avec GE-Safran venture CFM sur les moteurs des Airbus A320neos.