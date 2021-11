PNC, salaire multiplié par 3 !

Partages

Après avoir passé une grande partie de l’année dernière à exhorter les PNC à accepter des congés sans solde, American Airlines fait tout pour faire revenir les hôtesses de l’air et stewards. Elle multiplie par trois le salaire des PNC !

Le week-end dernier American Airlines a annulé des centaines de vols en raison d’un manque de personnel.

Pour Noël la compagnie aérienne promet aux PNC de tripler leur salaire ! Pour cela ils doivent avoir une assiduité parfaite jusqu’au début du mois de janvier.

Selon une note interne cette prime est réservée aux PNC qui travaillent entre le 23 novembre et le 29 novembre ou du 22 décembre au 2 janvier.

Pour ceux qui n’ont pas d’absences entre le 15 novembre et le 2 janvier, une prime équivalente à 150 % du salaire est proposé.

L’incitation a été négociée entre American Airlines et son syndicat, l’Association of Professional Flight Attendants, qui s’est plaint que les PNC avaient déjà été confrontés à des horaires d’été difficiles impliquant de fréquentes reprogrammation et des pénuries de chambres d’hôtel.

Une augmentation du nombre de passagers indisciplinés a également été évoquée par le groupe. Bien que la Federal Aviation Administration ait annoncé de nouvelles amendes lourdes , les problèmes se sont poursuivis avec un agent de bord qui aurait été agressé la semaine dernière .

Vendredi, dans une lettre aux agents de bord annonçant les incitations salariales, le vice-président des services de vol d’American Airlines, Brady Byrnes, a reconnu que le personnel avait subi des changements de politique perturbateurs, des catastrophes naturelles et une augmentation des inconduites des passagers.

Après des mois passés à encourager le personnel à prendre des congés de nombreuses compagnies aériennes ont désormais du mal gréer les avions alors que la demande de voyages explose.

La situation aux USA pourrait elle arriver en Europe ou meme en France ?