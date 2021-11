Air France et les USA

Partages

Air France a l’intention d’augmenter rapidement la cadence de ses vols vers les USA suite a la levée des restrictions ce jour. Pour la compagnie les USA représentent 40% du trafic long-courrier !

Anne Rigail, directrice générale d’Air France, a déclaré :

C’est une excellente nouvelle pour Air France, et plus globalement pour le groupe Air France-KLM, puisque l’Atlantique Nord est notre principal réseau long-courrier. Avant le Covid, il représentait quand même 40% de nos revenus long-courrier sur l’ensemble du groupe. On ne part pas de zéro car nous n’avons jamais cessé de desservir les Etats-Unis, y compris au pire moment de la crise, avec « une ligne de vie » vers les principales villes. Anne Rigail directrice générale Air France

Si la reprise des vols entre les deux continents a permis cet été de voir les américains venir en Europe cet été, la levée des restrictions par les USA pour les voyageurs européens a permis à Air France de voir les réservations bondir.

Cet hiver ce sera 122 vols par semaine contre 95 actuellement. Anne Rigail a donné le cap et les objectifs :

D’ici la fin mars, nous reviendrons progressivement à 90% de nos capacités de 2019. Anne Rigail directrice générale Air France

Les derniers résultats publiés par Air France – KLM ont été bien accueillis et les perspectives a court et moyen terme sont plutôt favorables. Avec la réouverture des USA c’est un grand bol d’air pour Air France qui continue de travailler pour une reprise sur des secteurs encore difficiles comme la Chine ou plus généralement l’Asie et l’Amérique du sud.