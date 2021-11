Réservations, hausse de 450% !

Delta Air Lines dit s’attendre à ce que nombre de ses services internationaux soient complets le jour de la réouverture des États-Unis. Cela est prévu pour les touristes étrangers entièrement vaccinés le 8 novembre 2021. Le transporteur basé à Atlanta a connu une hausse de 450 % des réservations internationales à la suite de l’annonce de Biden. Ce dernier a indiqué que les interdictions de voyager en Europe, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays seraient enfin levées.

Le premier vol Delta qui doit arriver sur le sol américain après le changement de règles sera le DL106 en provenance de Sao Paulo. Il doit atterrir à Atlanta lundi à 9h35. Les voyageurs étrangers qui ont fait un séjour au cours des 14 derniers jours au Brésil sont interdits d’entrée aux États-Unis.

Le directeur général de Delta, Ed Bastian, a déclaré jeudi que la compagnie aérienne s’attend à ce que de nombreux services internationaux soient complets à 100% dès lundi.

Le coefficient d’occupation des sièges de Delta sur les vols internationaux – qui mesure le nombre de sièges occupés par des passagers sur un vol donné – devrait rester élevé à l’approche de Thanksgiving et tout au long de la saison des vacances.

Ed Bastian a indiqué :

C’est le début d’une nouvelle ère pour les voyages et pour de nombreuses personnes dans le monde qui n’ont pas pu voir leurs proches depuis près de deux ans, Bien que nous ayons vu de nombreux pays rouvrir leurs frontières aux visiteurs américains au cours de l’été, nos clients internationaux n’ont pas pu voler avec nous ou visiter les États-Unis. Tout cela change maintenant.

Il a poursuivi :

Nous sommes reconnaissants au gouvernement américain d’avoir levé les restrictions de voyage et sommes impatients de réunir familles, amis et collègues au cours des prochains jours et semaines.

Ed Bastian