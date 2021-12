Delta, compagnie aérienne performante !

Partages

Cirium, la société d’analyse aéronautique, a publié son On-Time Performance Review 2021, la norme mondiale pour les performances opérationnelles des compagnies aériennes et des aéroports. Cirium a décerné à Delta Air Lines le Platinum Award, reconnaissant le transporteur basé à Atlanta comme la compagnie aérienne la plus performante au monde cette année pour l’excellence opérationnelle.

Le nouveau prix annuel est décerné à une compagnie aérienne avec des performances exceptionnelles compte tenu de la complexité de l’exploitation, du volume de vols, de la diversité de son réseau et d’autres facteurs opérationnels clés. Le Platinum Award est basé sur un algorithme propriétaire qui prend en compte un éventail de paramètres et fournit une sortie pour comparer les compagnies aériennes sur une base individuelle afin de garantir l’équité, la précision et l’intégrité.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré :

Ce fut une autre année difficile pour l’industrie aéronautique, mais 2021 a certainement été meilleure que 2020, marquant le début de la reprise. Delta Air Lines s’est démarquée cette année lorsque l’on considère la taille, le réseau et les minutes de retard des passagers du transporteur, ainsi que le nombre de vols effectués. C’est un effort et une réalisation exceptionnels au cours d’une période difficile. All Nippon Airlines (ANA) est reconnu en tant que compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde. Delta, ANA et les gagnants régionaux sont félicités. Jeremy Bowen

L’examen des performances de ponctualité 2021 de Cirium reflète surtout le deuxième semestre de l’année où les volumes de vols ont fortement augmenté. Les compagnies aériennes ont opéré près de 25 millions de vols dans le monde, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2020, mais toujours une baisse de 36 % par rapport à 2019.

Le rapport passe en revue les compagnies aériennes et les aéroports les plus performants dans le monde et dans des catégories spécifiques.

Global Airlines

All Nippon Airways (ANA) est désignée comme la compagnie aérienne la plus ponctuelle dans la catégorie Global avec 95 % de ses vols à l’heure. Le transporteur a été suivi de près par Japan Airlines (JAL) avec 94,1 %, ce qui reflète la norme élevée fixée par l’aviation japonaise en matière de ponctualité. En troisième position, Aeroflot (91 %), suivi de LATAM (88,7 %) et de Delta Air Lines (87,8 %).

Amérique du Nord

Delta Air Lines remporte le prix de la compagnie aérienne nord-américaine la plus performante et ponctuelle avec 87,7 % de ses vols arrivant à l’heure. Le transporteur a dépassé Alaska Airlines (81,7%) et American Airlines (80,5%).

Europe

Les transporteurs IAG espagnols — Vueling (92,1%), Iberia Express (91,8%) et Iberia (90,3%) — ont pris trois des cinq premières places dans la catégorie européenne. Notamment, Vueling s’est développée à l’international en 2021 avec 65% de sa capacité du troisième trimestre dédiée aux vols internationaux.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, les principales compagnies aériennes japonaises ANA et JAL se classent en tête. Compagnies aériennes qui exploitent un programme de vols composé principalement de vols internationaux. Les transporteurs ayant un marché intérieur important s’en sont mieux tirés. Le Top 10 de cette année en Asie-Pacifique est dominé par les compagnies aériennes ayant une activité domestique importante.

Amérique latine

Copa Airlines, une compagnie aérienne qui était sur le point d’être complètement fermée au début de la pandémie, connaît une forte reprise et exploite ses créneaux de vol en expansion à un niveau très élevé de ponctualité. Le transporteur a remporté la catégorie Amérique latine avec 90,3 % de ses vols à l’heure, suivi par Aerolineas Argentinas (89,2 %) et Azul (88,9 %).

Moyen-Orient et Afrique

Le transporteur low-cost sud-africain Safair surclasse dans la catégorie Moyen-Orient et Afrique, 96,4 % de ses vols étant à l’heure. La compagnie aérienne n’a pas figuré dans l’On-Time Performance Review 2019, mais a étendu ses services internationaux à Maurice – une destination de vacances pour les Sud-Africains – avec des opérations ciblées. Royal Jordanian (89 %) et Emirates (86,7%) ont complété les artistes de la région.



Compagnies aériennes à bas prix Solaseed Air, également opérateur domestique japonais et filiale d’ANA, est en tête de la catégorie des transporteurs à bas prix avec 97,9% de ses vols à l’heure en 2021. La compagnie aérienne exploite un réseau de 14 routes et a des opérations très agiles.

Principaux aéroports mondiaux

Le rapport identifie également les principaux aéroports du monde en termes de ponctualité et l’aéroport international de Tokyo, l’aéroport de Haneda, se classe comme l’aéroport le plus ponctuel au monde. En 2021, 95,6 % des vols de l’aéroport partaient à l’heure.

La ponctualité des rapports de performance de Cirium pour les compagnies aériennes et les aéroports est la plus ancienne de ce type d’analyse dans l’industrie, remontant à 13 ans. Cirium a repris ses rapports en juin 2021, au fur et à mesure du retour des volumes de vols, avec des mises à jour mensuelles régulières qui aident à évaluer les performances de l’industrie pour amener les passagers du point A au point B, à temps. L’analyse des performances de ponctualité de Cirium est basée sur les données de vol provenant de plus de 600 sources d’informations de vol en temps réel. Pour qu’une compagnie aérienne soit à l’heure, ses vols doivent arriver à la porte de l’aéroport dans les 15 minutes suivant l’heure d’arrivée prévue. A ce jeu c’est Delta qui est la compagnie la plus performante…