Norse Atlantic obtient son certificat de transporteur aérien

L’Autorité norvégienne de l’aviation civile a délivré le certificat de transporteur aérien (CTA) pour Norse Atlantic Airways. La nouvelle compagnie aérienne a été fondée par les dirigeants de l’ancienne Norwegian Long Haul. Elle devrait commencer ses opérations transatlantiques d’ici le printemps 2022.

Bjorn Tore Larsen, PDG et fondateur de Norse Atlantic Airways, a déclaré :

Nous tenons à remercier l’Autorité norvégienne de l’aviation civile pour un processus constructif et professionnel. Nous nous rapprochons désormais du lancement de nos vols passionnants et abordables entre l’Europe et les États-Unis. Nous avons eu un dialogue bon et constructif avec l’Autorité norvégienne de l’aviation civile.

Bjorn Tore Larsen