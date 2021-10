Recrutement PNC base Orly !

Partages

A partir du 15 octobre 2021 la compagnie aérienne Vueling va lancer une campagne de recrutement pour 100 hôtesses de l’air et steward. Pour participer à ce recrutement in faudra se rendre sur la page de Vueling entre le 15 et le 27 octobre 2021.

Après une première sélection les candidats seront convoqués pour un entretien les 3, 4 et 5 novembre. Pour postuler il faut impérativement le CCA et, bonne nouvelle, des CDI seront proposés !

Ce recrutement de PNC est pour des postes basés Paris – Orly.

Lien vers le site Vueling : https://vueling.teamtailor.com/jobs/1374461-cabin-crew

Good luck !