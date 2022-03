Air France à Dallas, le retour !

Partages

Air France revient à Dallas Fort Worth au début de la saison estivale alors que la demande de voyages devrait rebondir rapidement.

Air France à atterrir à l’aéroport international de Dallas Fort Worth après une pause de deux ans. La reprise intervient alors que la compagnie nationale française prévoit un été record vers les États-Unis, avec 20 % de vols en plus qu’en 2019.

Atterrissage du premier vol en deux ans

Le vol a décollé de l’aéroport de Paris – CDG à 11h05 heure locale hier, soit près d’une heure de retard par rapport à 10h05. Cependant, le vol a rattrapé son retard et est arrivé vers 14h10. Le temps de vol sur cet itinéraire est de 10 heures et 25 minutes.

Ce n’a pas un problème pour les passagers du vol retour. L’AF159 à quitter Dallas vers 15h40 heure locale et atterri à Paris à 08h05 ce matin.

Air France prévoit d’effectuer des vols directs entre Paris et Dallas cinq fois par semaine, les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. La route est actuellement desservie par le Boeing 777-200ER de 280 places. Air France envisage d’utiliser éventuellement le 787-9 par la suite.

Air France a un gros programme américain

Après deux ans de vols restreints en raison de fermetures de frontières et de restrictions, Air France parie gros sur le marché américain cet été. Le 27 mars marque le début de l’horaire d’été de l’IATA, expliquant pourquoi la compagnie aérienne reprend deux vols aujourd’hui. Au total, la compagnie aérienne prévoit de desservir 14 destinations, avec des fréquences hebdomadaires en hausse de 20% par rapport à S19.

Les destinations sont :

Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL)

Aéroport international de Boston-Logan (BOS)

Aéroport international O’Hare de Chicago (ORD)

Aéroport international de Dallas/Fort Worth (DFW)

Aéroport international de Denver (DEN)

Aéroport métropolitain du comté de Detroit Wane (DTW)

Aéroport intercontinental George Bush (IAH) à Houston

Aéroport international de Los Angeles (LAX)

Aéroport international de Miami (MIA)

Minneapolis/St. Aéroport international Paul (MSP)

Aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK)

Aéroport international de San Francisco (SFO)

Aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA)

Aéroport international Dulles de Washington DC (IAD)

Les États-Unis ont assoupli les restrictions de voyage l’hiver dernier et permettent à tous les voyageurs d’entrer s’ils sont complètement vaccinés. La France autorise les voyageurs en provenance des États-Unis à entrer avec juste une preuve qu’ils sont complètement vaccinés et un négatif pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Bien que les tests pour les États-Unis soient un problème, l’acceptation des kits d’antigènes signifie que les tests PCR coûteux ne sont plus une exigence.

Air France est l’une des compagnies aériennes transatlantiques qui travaillent à reconstruire son réseau nord-américain. Il était auparavant l’un des plus chargés et les plus rentables. Pour l’instant, tous les regards seront tournés vers le trafic de cet été.