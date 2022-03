Airbus A380 et carburant aviation durable

Partages

Airbus a effectué son premier vol en Airbus A380 propulsé à 100 % par du carburant d’aviation durable (SAF).



L’avion d’essai A380 d’Airbus MSN 1 a décollé de l’aéroport de Blagnac à Toulouse à 08h43 le vendredi 25 mars. Le vol a duré environ trois heures, avec un moteur Rolls-Royce Trent 900 fonctionnant à 100% SAF.

27 tonnes de SAF non mélangé ont été fournies par Total Energies pour ce vol. Le SAF produit en Normandie est fabriqué à partir d’esters et d’acides gras hydrotraités (HEFA), exempts d’aromatiques et de soufre. Il est principalement constitués d’huile de cuisson usagée, ainsi que d’autres déchets gras. Un deuxième vol, avec le même appareil, doit avoir lieu de Toulouse à l’aéroport de Nice aujourd’hui, 29 mars 2022. Il permettra de tester l’utilisation du SAF au décollage et à l’atterrissage.



Il s’agit du troisième type d’avion Airbus à voler à 100% SAF en 12 mois ; le premier était un Airbus A350 en mars 2021 suivi d’un monocouloir A319neo en octobre 2021.



L’augmentation de l’utilisation des SAF reste une voie clé pour atteindre l’ambition de l’industrie de zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Les principales statistiques présentées dans le rapport Waypoint 2050 indiquent que les SAF pourraient contribuer entre 53 % et 71 % des réductions de carbone requises.



L’Airbus A380 a servi pour ce test mais tous les avions Airbus sont actuellement certifiés pour voler avec jusqu’à 50 % de carburant durable SAF mélangé à du kérosène. L’objectif est d’atteindre la certification 100% SAF d’ici la fin de cette décennie.



L’avion A380 utilisé lors du test est le même avion récemment révélé que le démonstrateur ZEROe d’Airbus. C’est un banc d’essai volant pour les technologies futures essentielles à la mise sur le marché du premier avion zéro émission au monde d’ici 2035.