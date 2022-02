Air France aux USA cet été 2022

Partages

Air France anticipe une forte demande de voyages entre les USA et la France cet été 2022. Air France prévoit d’offrir 20 % de vols hebdomadaires supplémentaires entre les États-Unis et la France par rapport à 2019 et cela avec une desserte de 14 destinations.

Air France prévoit de reprendre trois autres routes

Dans le cadre de son programme estival, Air France a annoncé la reprise de trois liaisons long-courriers cet été. Elle reprendra les liaisons entre l’aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) et l’aéroport de Paris Orly (ORY) le 27 mars 2022. Les vols auront lieu une fois par jour avec un Boeing 777-200ER.

Le même jour, elle reprendra également les vols entre l’aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) et l’aéroport international de Dallas/Fort Worth (DFW). Air France effectuera jusqu’à cinq vols par semaine entre le Texas et Paris. Les vols devraient reprendre sur des Boeing 777-200ER. Au cours de l’été, Air France déploiera un Boeing 787-9 sur la route.

Air France reprendra son service saisonnier entre CDG et l’aéroport international de Denver (DEN). Les vols vers la plus grande ville du Colorado commenceront avec trois vols hebdomadaires sur des Boeing 787-9. Air France a inauguré ce service pour la première fois en 2021, bien qu’il ait fonctionné de façon limitée en raison de la levée tardive des restrictions de voyage et du décalage entre le retour de la demande.

Un bel été 2022

Air France desservira 14 destinations à l’été 2022. Elle proposera près de 200 vols hebdomadaires, soit 20 % de plus qu’à l’été 2019. Une partie de cela provient de l’élargissement des fréquences et de l’ajout de Denver au réseau de la compagnie aérienne. Au total, Air France proposera cet été des vols vers 14 destinations :

Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL)

Aéroport international de Boston-Logan (BOS)

Aéroport international O’Hare de Chicago (ORD)

Aéroport international de Dallas/Fort Worth (DFW)

Aéroport international de Denver (DEN)

Aéroport métropolitain du comté de Detroit Wane (DTW)

Aéroport intercontinental George Bush (IAH) à Houston

Aéroport international de Los Angeles (LAX)

Aéroport international de Miami (MIA)

Minneapolis/St. Aéroport international Paul (MSP)

Aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK)

Aéroport international de San Francisco (SFO)

Aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA)

Aéroport international Dulles de Washington DC (IAD)

Tous les vols d’Air France vers les USA cet été 2022 seront opérés au départ de Paris. JFK est la seule destination à voir le service depuis ORY, tandis que le reste verra des opérations depuis CDG.

Air France proposera toujours un certain nombre de vols au départ de Miami vers les Caraïbes sur des avions monocouloirs. Elle proposera également son service de LAX à Tahiti (PPT). Il s’agit d’un vol de continuation au départ de CDG.

Le premier vrai été depuis 2019

Les voyages transatlantiques ont été anémiques à l’été 2020 compte tenu du large éventail de restrictions de voyage. Air France a progressivement rétabli certains de ses services long-courriers, même si la plupart d’entre eux étaient à des niveaux très réduits par rapport à 2019. Puis, en 2021, la France a commencé à réduire les restrictions de voyage en juin 2021, ce qui a permis aux compagnies aériennes de reprendre les vols transatlantiques. Cela comprenait à la fois Air France et son proche partenaire Delta Air Lines.

Alors que les choses ont commencé à s’améliorer en 2021, les États-Unis ont maintenu leurs restrictions, interdisant l’arrivée de la plupart des Européens aux États-Unis. Ces restrictions ont été levées en novembre 2021, ce qui s’est avéré être un grand coup de pouce pour Air France. Alors qu’Air France a un partenariat étroit avec Delta Air Lines qui lui permet d’accéder aux clients des points de vente américains, la plus grande partie de ses voyageurs à destination des États-Unis sont des étrangers, en particulier des français ou européens. Avec la levée des restrictions, Air France a déjà atteint environ 90% de sa capacité 2019 vers les USA. Cet été, elle sera prête à dépasser 2019 sur ce marché et à capter la libération de la demande refoulée de loisirs estivaux entre les deux pays.