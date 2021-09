Emirates, campagne d’embauche massive

Partages

La compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, a lancé une campagne d’embauche massive. Elle souhaite recruter jusqu’à 3 000 hôtesses de l’air et stewards.

La campagne de recrutement intervient un peu plus d’un mois après que la compagnie aérienne a commencé à rappeler des milliers de PNC et de pilotes qu’elle a licenciés au plus fort de la pandémie l’année dernière.

Emirates a été contrainte de bloquer complètement sa flotte pendant plusieurs mois en raison des restrictions de voyage liées au Covid et malgré la réouverture anticipée de Dubaï en juillet dernier. La compagnie aérienne a été durement touchée par la poursuite des interdictions de voyager.

Emirates n’a jamais révélé exactement combien d’employés elle a licencié lorsqu’elle a dû « redimensionner » ses effectifs l’été dernier. On estime qu’au moins un tiers de son personnel de cabine.

En août, le personnel de cabine licencié a été invité à enregistrer ses coordonnées pour un rappel potentiel. Cela en raison d’une « tendance positive de la demande ».

Les PNC rappelés n’ont pas été assurés de retrouver leur emploi, mais Emirates cherche à augmenter rapidement le nombre de ses équipages via une campagne d’embauche importante après qu’une série de restrictions de voyage ont été annulées et que la demande de voyages a augmenté.

La compagnie aérienne n’a pas révélé combien de membres d’équipage de cabine licenciés avaient postulé pour récupérer leur emploi ou si le nombre total de 3 000 nouveaux membres d’équipage de cabine s’ajoute aux agents de bord qui réclament leur ancien emploi.

Emirates a indiqué :

Emirates a progressivement rétabli les opérations de son réseau conformément à l’assouplissement des restrictions de voyage dans le monde, et au cours des derniers mois, il a rappelé les pilotes, le personnel de cabine et d’autres employés opérationnels qui ont été licenciés lorsque la pandémie a forcé une réduction drastique des vols l’année dernière.

Embauches internationales

La campagne de recrutement aura lieu au cours des six prochains mois alors qu’Emirates rétablit la connectivité avec 90% de son réseau prépandémique. D’ici la fin de l’année, la compagnie aérienne dit qu’elle espère avoir restauré environ 70 pour cent de sa capacité, aidée en partie par la réactivation des Airbus A380.

Au cours des deux derniers mois, Emirates a reçu un coup de pouce par la décision d’assouplir les restrictions de voyage. En particulier pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et de l’Inde, deux des plus grands marchés de la compagnie aérienne. Emirates espère également capitaliser massivement sur l’Expo de Dubaï 2020 qui devrait commencer fin octobre.

Emirates espère également que le succès des campagnes de vaccination encouragera davantage de voyageurs à rechercher des vacances d’hiver au soleil au Moyen-Orient.

Comme toujours, Emirates ouvre sa campagne de recrutement de personnel de cabine à presque toutes les nationalités, les candidats étant encouragés à soumettre leurs candidatures via le site Web officiel de recrutement d’Emirates.

Cependant, on ne sait toujours pas comment Emirates procédera aux évaluations et aux entretiens de cette campagne d »embauche, car la compagnie aérienne envoyait auparavant des recruteurs pour organiser des événements en personne dans des villes du monde entier. Les restrictions pandémiques pourraient encore s’avérer être un casse-tête.

Tout le personnel de cabine d’Emirates vit à Dubaï dans un logement fourni par la compagnie aérienne. Les couples mariés aient récemment récupéré des allocations de « séjour » après qu’Emirates ait coupé l’allocation pour économiser de l’argent.

Ces derniers mois, Qatar Airways a commencé à recruter du personnel de cabine, tandis que flubai a rappelé les agents de bord qu’elle avait mis en congé sans solde.