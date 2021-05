Recrutement PNC été 2021

Partages

La compagnie aérienne Wizzair a de nouveau publié une annonce pour un recrutement de PNC pour l’été 2021.

Wizzair est une compagnie aérienne en fort développement à la recherche de personnel pour gréer ses avions. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations et le lien pour postuler.

En tant qu’hôtesse de l’air Wizz Air, vous :

Veillerez sur les aspects de sécurité et de service client

Effectuez les tâches à bord et au sol de manière à se conformer aux politiques de la société

Gérez les ventes en vol et la gestion des espèces

Accueillez les passagers avec le sourire et les aidez pendant le vol

Agissez conformément à nos valeurs : dévouement, inclusivité, positivité, intégrité

Faites partie d’une nouvelle famille de plus de 5000 passionnés d’aviation

Conditions :

Vous avez 18 ans ou plus

Vous possédez le CCA

Vous mesurez au minimum 165 cm (dames) ou 175 cm (messieurs), avec une portée de bras de 210 cm en position debout sur la pointe des pieds

Vous avez un diplôme d’études secondaires

Vous parlez couramment – écrit et parlé – anglais et une autre langue d’Europe centrale et orientale (roumain, bulgare, polonais, hongrois, allemand, lituanien, letton, slovaque, tchèque, macédonien, serbe, ukrainien, géorgien ou bosniaque)

Wizz Air UK : Vous parlez couramment – écrit et parlé – anglais, une connaissance supplémentaire d’une langue CEE est un avantage

Wizz Air Abu Dhabi (base d’Abu Dhabi) : Vous parlez couramment – écrit et parlé – anglais. La connaissance de la langue arabe est un avantage

Vous avez un passeport valide sans limitation (minimum 6 mois)

Vous savez nager

Vous vivez ou êtes prêt à déménager dans les 60 minutes de la base choisie et prêt à faire ce voyage selon l’horaire de travail

Vous n’avez pas de tatouages ​​et / ou de piercing sur les parties du corps visibles lorsque vous portez l’uniforme

Vous êtes une personne enthousiaste qui aimez travailler avec les gens

Veuillez noter que si vous portez des lunettes ou des lentilles de contact et que votre prescription est supérieure à +4 ou inférieure à -4, il est peu probable que vous réussissiez l’examen médical obligatoire.

Que pouvons-nous offrir …

Avantages : salaire compétitif, sécurité sociale et assurance de travail, formation complète et gratuite du personnel de cabine, billets gratuits en fonction de l’expérience et des billets à prix réduit pour les employés, vacances payées…

Opportunités de développement de carrière dans l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée : pas d’escales – possibilité de mener une vie normale dans votre ville natale, liste flexible, possibilité d’échanger tâches / jours de travail par rapport aux jours de congé

Culture Wizz Air :

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS : Semi-marathons Wizz Air et événements de course à pied

Semi-marathons Wizz Air et événements de course à pied ÉVÉNEMENTS DE BASE : bowling, karaoké, paintball, journée chocolat chaud / fruits etc.

bowling, karaoké, paintball, journée chocolat chaud / fruits etc. TRAVAIL ET VOYAGES : possibilité de travailler sur différentes bases de Wizz Air sur demande / besoin

possibilité de travailler sur différentes bases de Wizz Air sur demande / besoin TRAVAIL SUR VOLS SPÉCIAUX / VIP : vols ouverts, événements anniversaire

Postulez pour le recrutement PNC été 2021 ICI