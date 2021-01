easyJet renforce ses liquidités

easyJet a renforcé ses liquidités après avoir obtenu une nouvelle facilité de prêt à terme de cinq ans de 1,87 milliard de dollars (1,4 milliard de livres sterling).

Le financement est souscrit par un syndicat de banques soutenu par une garantie partielle de UK Export Finance dans le cadre de son programme de garantie de développement des exportations.

Johan Lundgren, directeur général d’easyJet, a déclaré: «Cette facilité étendra et améliorera considérablement le profil de maturité de la dette d’easyJet et augmentera le niveau de liquidité disponible.

easyJet a pris des mesures rapides et décisives, ayant désormais sécurisé plus de 4,5 milliards de livres sterling de liquidités depuis le début de la pandémie. La facilité de prêt, fournie à des conditions commerciales, reflète un travail constructif et collaboratif entre easyJet, plusieurs banques et UK Export Finance.

Johan Lundgren