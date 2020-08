Partages

Transavia est la grande gagnante du plan de restructuration du groupe Air France – KLM. Cela grâce aux votes des adhérents du syndicat de pilotes SNPL qui approuvent le plan.

Transavia, filiale lowcost de la compagnie Air France, était cantonnée à des vols moyen-courriers depuis le début. Suite à l’accord du SNPL elle va pouvoir se développer et reprendre une partie des vols de Hop. Dans son communiqué le SNPL a indiqué :

Les adhérents ont approuvé massivement les projets d’accord sur l’accompagnement du projet domestique et d’avenant à l’accord de groupe pilotes Air France-Transavia France par 90,37 % de votes positifs. Le taux de participation a atteint 82,63 %. Ce résultat illustre, sans ambiguïté, la volonté des pilotes de s’impliquer dans l’avenir d’Air France et de participer au développement de Transavia France. SNPL Air France

Transavia, grande gagnante, va pouvoir récupérer des liaisons de Hop mais également de la compagnie Air France. Là ou Air France perdait encore 200 millions d’euros par an, la compagnie Transavia pourrait fortement réduire ces pertes voir gagner de l’argent.

Ben Smith a également commenté cet accord :

Alors que notre secteur vit une crise sans précédent et qu’il entre dans une phase de profonde mutation, nous avons franchi une étape essentielle en vue d’améliorer durablement nos performances économiques et environnementales. Ben Smith

Transavia va donc reprendre de lignes à Hop ainsi qu’à Air France dans les mois à venir. De plus, elle se positionne depuis plusieurs semaines sur les lignes laissées vacantes par Aigle Azur vers l’Afrique du nord. Plus de lignes, plus de vols, Transavia est la grande gagnante de ce nouveau plan de restructuration. De plus elle devra sans doute embaucher des hôtesses de l’air et stewards pour pouvoir assurer ses vols. On parle depuis plusieurs semaines d’environ 1 000 postes à pourvoir.