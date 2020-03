Le « patron » de la compagnie aérienne easyJet a fait le buzz, le bad buzz ! Peter Bellew, chef d’exploitation easyJet, a fait une vidéo pour motiver les troupes face aux importants efforts financiers à venir.

Mais ce qui devait être une vidéo motivante est devenu un bad buzz qui a obligé le patron de la compagnie aérienne easyJet à faire des excuses.

Le bad buzz vient du fait que Peter Bellew a purement et simplement plagié le discours du premier ministre irlandais Leo Varadkar.

Un pilote a indiqué au Guardian :

Suite au bad buzz pour easyJet Peter Bellew a présenté ses excuses le samedi 21 mars :

Certains d’entre vous ont repéré des similitudes entre le message que j’ai fait la semaine dernière et un récent discours du premier ministre irlandais, Leo Varadkar. Je ne peux que lever la main et m’excuser […] j’ai emprunté certaines de ses phrases dans mon récent message aux équipages de cabine et aux pilotes, je réalise désormais que c’était une erreur.