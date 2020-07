easyJet redécolle à Bordeaux

Partages

La compagnie aérienne easyJet rouvre sa base française de Bordeaux. Elle assurera 60% de son programme prévu avant la crise du coronavirus au mois d’aout 2020.

easyJet proposera 29 destinations au départ de l’aéroport de Bordeaux – Mérignac durant le mois d’aout 2020. Les bordelais et les résidents proche pourront rejoindre la Corse. Bastia et Figari seront opérées ainsi que d’autres villes métropolitaines.

En Europe c’est le Portugal, la Grèce, les iles Canaries ainsi que les Baléares qui vont être opérées.

Le directeur adjoint de la compagnie easyJet en France a déclaré :

Dans un contexte de reprise séquencée à court terme et progressive à long terme pour recouvrer les niveaux de 2019, chaque opportunité de répondre à la demande est fondamentale pour easyJet. Nous avons travaillé ces dernières semaines à optimiser notre réseau domestique et international vers des destinations estivales populaires en haute saison et en arrière-saison. Nous sommes heureux de pouvoir proposer dès début août des vols opérés depuis toutes nos bases en France et notamment celle de Bordeaux. Tous nos équipages basés à Bordeaux sont impatients de pouvoir à nouveau amener notre clientèle locale, parfois habituée, vers nos destinations de cet été et se réjouissent de la retrouver à son bord

La reprise du trafic en Europe s’accélère et c’est de même pour les destinations plus lointaines. Air France a annoncé desservir 170 destinations en septembre et octobre soit 85% de son réseau habituel !