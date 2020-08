KLM gel les salaires

KLM, filiale du groupe Air France – KLM, perd 10 millions d’euros par jour. KLM doit réaliser des économies et c’est les salaires qui vont le permettre.

Les augmentations de salaires négociées avec les syndicats en 2019 ne s’appliqueront pas. Elles étaient prévues pour aout 2020. KLM, dans un communiqué, a indiqué :

La direction de KLM a pris la décision de geler les salaires de façon unilatérale. Les syndicats, en particulier FNV, n’apprécie pas. Le FNV est la principale organisation syndicale néerlandaise et compte pas moins de 1.4 million d’adhérents. Dans un communiqué le syndicat a déclaré :

Nous sommes désagréablement surpris. KLM abandonne un accord unilatéralement et ça ne se fait pas. Comme toujours, (la mesure) frappe le plus durement ceux qui ont les plus faibles revenus.

Syndicat FNV