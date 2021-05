Partages

La direction et les syndicats français de la lowcost britannique easyJet sont parvenu, après un mois de négociation, a un accord. La compagnie easyJet sauve les emplois en France grâce a la signature de deux accords.

easyJet dispose de 7 bases en France et aucun départ contraint pour les employés. Un accord portant sur l’activité partiel et un sur l’amélioration de la productivité ont été signé.

Le directeur France de la compagnie easyJet, Bertrand Godinot, a indiqué lors d’une conférence de presse :

Il n’y aura pas de départ contraint en France. La signature de ces deux accords APLD et APC nous permet de maintenir toutes nos bases et tous les emplois en France, tout en améliorant notre compétitivité en France et en préparant la reprise. Bertrand Godinot

easyJet signe pour 2 ou 3 ans

Ces accords ont été signé pour deux voire trois ans. Celui concernant l’activité partiel permet à la compagnie une prise en charge par l’état des salaires pour les employés sous contrat français jusqu’en 2023.

Le deuxième accord va permettre à easyJet d’augmenter sa productivité grâce, entre autres, a une meilleure flexibilité dans le temps de travail. Grace a ses accords easyJet sauve les emplois en France sur ses 7 bases.

Les demandes de réservations pour cet été ont explosé et easyJet souhaite avoir la flexibilité nécessaire pour y répondre. Cependant elle n’a pas de visibilité sur des destinations extra-européenne et souhaite pouvoir adapter ses capacités en fonction des annonces à venir. Le Maroc et Israël, par exemple, n’ont pas encore clairement communiqué sur leurs intentions pour l’été.

easyJet a reçu deux nouveaux Airbus A320 Neo mardi et elle devra jongler entre les destinations pour exploiter au mieux ces deux appareils. Le plus important reste que la compagnie easyJet, grâce aux négociations avec les syndicats, sauve les emplois en France pour ses employés français. C’est tout de même 1 800 postes…