easyJet en France en 2025

La compagnie aérienne easyJet accroit son catalogue de lignes au départ de la France pour 2025. easyJet ajoute 9 lignes au départ des aéroports de Paris – Orly, Figari, Nice et Bordeaux.

Pour 2025 la « compagnie orange » proposera plus de 300 lignes au départ des 20 aéroports français qu’elle dessert.

easyJet ajoute des lignes vers l’Italie pour la saison 2025 en reliant les aéroports cités plus haut vers Milan et Lamezia Terme. Précisons qu’elle sera la première compagnie aérienne à relier les deux aéroports de Milan a celui de Paris – Orly.

Pour l’année à venir, easyJet investit tout particulièrement sur les destinations européennes avec le renfort de son offre depuis les aéroports de Bordeaux, Nice, Figari et Paris-Orly.

easyJet ajoute également des destinations « vacances » dans le bassin méditerranéen avec des lignes vers Santorin et Corfou mais aussi Dubrovnik.

En résumé, selon le communiqué de la compagnie aérienne easyJet, les nouvelles lignes pour 2025 sont les suivantes.

Au départ de Nice elle reliera Lamezia Terme et Santorin. Pour Bordeaux ce sera Corfou, Dubrovnik, Faro et Budapest. Cette dernière sera ouverte pour l’hiver 2025. Milan – Malpensa sera relié à Paris – Orly quand Figari se connectera à Milan – Linate.

Réginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet pour la France, a indiqué concernant ces nouvelles lignes au départ de la France :

Les régions françaises continuent d’être au cœur de notre stratégie locale, et ces neuf nouvelles destinations européennes renforcent notre ancrage dans des territoires où nous avons déjà établi de solides fondations et une connectivité de qualité. Dans une période où le pouvoir d’achat des français est sous tension et le rapport qualité-prix est crucial pour nos clients, nous continuons de proposer des destinations phares à des tarifs toujours plus compétitifs.