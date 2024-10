easyJet, nouvelles routes en France pour cet hiver 2024 – 2025

Partages

Alors que la compagnie aérienne va fermer sa base de Toulouse et que l’on pouvait penser à une baisse d’activité en France, easyJet annonce 27 nouvelles routes pour cet hiver 2024 – 2025. En plus de fermer sa base de Toulouse, easyJet quitte également Paris – Beauvais en fermant sa dernière ligne vers Nice.

easyJet va augmenter de 5% son trafic aérien vers et en France cet hiver. Cela comprend les vols au départ de Gatwick, Leeds et New Castle. De plus, il est prévu une augmentation de 6% du nombre de passager à Lyon et Bordeaux. Une augmentation de 5% à Nice est également envisagée.

Publicités

Au départ de Nantes easyJet va desservir Prague. Au départ de Strasbourg la lowcost britannique va rejoindre Barcelone, Londres ainsi que Nice et Naples.

A Lyon c’est les aéroports de Newcastle, Rovaniemi ou encore Berlin et Hurghada qui seront ajoutés.

Paris CDG est l’aéroport ou le nombre de nouvelles routes easyJet pour l’hiver 2024 -2025 est le plus important. easyJet reliera Tromso, Kittilä, Budapest, Leeds, Newcastle, Charm el Cheikh ou encore Fuerteventura, Oslo et Hurghada.

Le lancement de ses nouvelles routes easyJet en France pour l’hiver 2024 – 2025 commenceront à partir du 27 octobre à CDG et s’étaleront sur plusieurs semaines. Les dernières ajoutées seront au départ de Strasbourg vers Londres Gatwick le 11 novembre 2024.