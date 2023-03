easyJet, programme hiver 2024

Partages

La semaine dernière, easyJet a lancé son programme d’hiver 2024, offrant des sièges vers 125 destinations sur 138 000 vols. Le programme d’hiver de la compagnie aérienne, couvrant la période du 1er décembre 2023 au 23 mars 2024, comprend plus de 70 000 vols à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Ali Gayward, directeur national d’easyJet au Royaume-Uni, a déclaré que la compagnie aérienne était ravie de mettre en vente tôt les vols de l’hiver 2024,

Avec des tarifs disponibles à partir de seulement 26,99 £ et une multitude de destinations parmi lesquelles choisir comme Innsbruck, Gran Canaria et Lanzarote, c’est le moment idéal pour réserver avec easyJet, et nous sommes impatients d’emmener encore plus de nos clients en 2024. Ali Gayward

EasyJet, 100% Airbus

Selon easyJet, plus de 69 millions de passagers ont voyagé sur plus de 300 avions Airbus sur près de 1 000 itinéraires en 2023. Les trois compagnies aériennes d’easyJet, easyJet UK, easyJet Europe et easyJet Switzerland disposent de 327 avions de la famille Airbus A320. Il s’agit notamment de 97 A319-100, 168 A320-200, 47 A320-200neo et 15 A321-200neo.

En ce qui concerne les entités individuelles, easyJet UK dispose d’une flotte de 160 avions, tandis qu’easyJet Europe en a 138 et easyJet Suisse en a 29. Les données de la flotte répertorient également 168 avions en commande, dont trois A320-200, 132 A320-200neos et 33 A321-200néo. Il y a 30 des 327 avions actuellement répertoriés comme inactifs, mais avec la haute saison estivale qui approche à grands pas, ils pourraient bientôt être remis en service pour répondre à la demande.

Le programme hiver 2024 easyJet est en ligne et les billets disponibles à la vente.