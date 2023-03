Air France au Mexique pour l’été 2023 !

Partages

Air France – KLM prévoit de faire l’un de ses plus gros paris de l’été 2023 au Mexique. Air France va augmenter son offre de sièges entre Paris et Mexico de 21% par rapport à 2019, et de 34% de Paris à Cancun. Cette stratégie est motivée par la forte demande du pour les destinations de vacances.

Alders Wouter, directeur général d’Air France – KLM au Mexique, estime que la reprise postpandémique a été suffisamment forte pour que la compagnie propose désormais deux vols quotidiens depuis Paris et un quotidien avec KLM depuis Amsterdam pour l’été 2023. La compagnie y augmentera également l’offre de sièges de 6% par rapport à 2019.

L’augmentation met l’accent sur Cancun, où l’entreprise constate une très forte demande qui, malgré l’ouverture des frontières sur d’autres marchés, s’est maintenue et même a augmenté.

« Cancún a été une destination prisée également en raison de la pandémie car le Mexique n’a pas fermé ses frontières. Quand j’étais à Madrid, il y avait une demande incroyable pour le Mexique, Cancun en particulier. Alders Wouter,

L’augmentation de la demande s’est reflétée dans le trafic passagers des deux compagnies aériennes.

D’une part, le flux des usagers d’Air France est passé de 331 746 en 2019 à 536 059 passagers en 2022, soit une croissance de 62 % depuis la pandémie. De même, KLM a enregistré 35% de passagers en plus sur la même période. Elle a clôturé l’année 2022 avec 244 185 passagers sur cette destination.

Alders a indiqué que le segment du tourisme et des voyages de loisirs continue d’être le principal moteur de cette tendance. Cela contrairement aux voyages d’affaires qui sont encore loin des volumes de 2019.