Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la compagnie Air Inter Iles by St Barth Executive, Corsair est heureuse d’annoncer la mise en vente de nouveaux vols vers Marie-Galante (GBJ) commercialisés sur le réseau Corsair à compter du 9 avril 2025.

Ces nouveaux vols permettront aux passagers de bénéficier d’une liaison rapide et directe entre Pointe-à-Pitre (PTP) et Marie-Galante (GBJ), opérée par Air Inter Iles by St Barth Executive. Grâce à une réservation unique, les passagers au départ de Paris-Orly pourront, avec un seul billet, bénéficier d’un acheminement simplifié de leurs bagages et d’une expérience de voyage haut de gamme. Corsair appliquera sur ces vols les mêmes classes de réservation et franchises bagages actuellement en vigueur sur la desserte de Saint-Barthélemy (SBH).

Programme des vols Corsair vers Marie-Galante :

Du 10 avril au 25 octobre 2025, les vols suivants seront proposés :

Vol SS3070 : Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante, départ à 07h00, arrivée à 07h20, les lundis et samedis.

Vol SS3110 : Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante, départ à 11h30, arrivée à 11h50, les vendredis, samedis et dimanches.

Vol SS3172 : Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante, départ à 17h10, arrivée à 17h30, les lundis, samedis et dimanches.

Vol SS3271 : Marie-Galante vers Pointe-à-Pitre, départ à 07h40, arrivée à 08h00, les lundis et samedis.

Vol SS3121 : Marie-Galante vers Pointe-à-Pitre, départ à 12h10, arrivée à 12h30, les vendredis, samedis et dimanches.

Vol SS3373 : Marie-Galante vers Pointe-à-Pitre, départ à 17h50, arrivée à 18h10, les lundis, samedis et dimanches.

Les meilleures connexions se feront donc les lundis, samedis et dimanches, mais il est important de noter que d’autres fréquences pourraient être ajoutées en fonction du succès de ces vols.

Un partenariat renforcé avec Air Inter Iles by St Barth Executive

Pour rappel, Corsair collabore déjà étroitement avec Air Inter Iles by St Barth Executive depuis le 15 décembre 2024, permettant aux voyageurs au départ de Paris-Orly de rejoindre Saint-Barthélemy via Pointe-à-Pitre avec un transfert simplifié en avion privé. Corsair est donc fière de renforcer sa présence aux Antilles et d’offrir à ses clients davantage de flexibilité et de connectivité vers ces destinations incontournables

Pascal de Izaguirre, Président directeur général de Corsair, a précisé :

Grâce à ce partenariat avec Air Inter Iles by St Barth Executive, nous enrichissons notre offre en permettant à nos clients de rejoindre facilement Saint-Barthélemy et, dès à présent, Marie-Galante, via Pointe-à-Pitre, destination très prisée notamment en fin d’année. Cet accord constitue un complément très attendu pour l’agrandissement de notre réseau, et illustre notre volonté de proposer des solutions de voyage personnalisées afin de répondre aux attentes de nos passagers en quête de flexibilité, de confort et de fluidité.

Vincent Beauvarlet, Président de Saint-Barth Executive, a indiqué :

C’est une grande fierté pour Saint-Barth Executive de faciliter l’accès à l’une des perles des îles de Guadeloupe : Marie-Galante. Grâce à cette nouvelle alliance avec Corsair, les voyageurs venus d’Europe pourront découvrir ou redécouvrir cette île unique, sans contrainte, sans attente et dans des conditions de vols premium. Ce partenariat illustre notre volonté de relier les îles caribéennes et de soutenir le développement de tout l’archipel guadeloupéen.

La flotte de Corsair, composée de 9 Airbus A330neo d’une moyenne d’âge de deux ans, a été entièrement renouvelée depuis la fin de l’année 2024, faisant d’elle l’une des flottes les plus jeunes et modernes au monde. Aussi, la flotte d’Air Inter Iles by St Barth Executive, composée de Tecnam P2012 neufs, assurera un maximum de confort aux passagers sur l’ensemble de leurs vols.

