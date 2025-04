ATE Chuet visé par une enquête pour ses voyages en Chine ?

Partages

Hier, en fin de journée, Le Figaro a lâché une bombe. Un pilote de l’armée française, ( ATE Chuet ?) serait visé par une enquête préliminaire pour ses voyages en Chine. Les faits présumés ont été signalés à la justice par le ministère des Armées au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

Selon l’article, un pilote français qui est aller en Chine en 2018 et 2019 est dans le collimateur des autorités. Il est soupçonné d’intelligence avec une puissance étrangère, divulgation de secret de défense nationale, violation de consignes, cumul d’activités et blanchiment de fraude fiscale. L’enquête préliminaire est en cours.

Selon les sources du Figaro il s’agit d’un pilote qui était encore sous contrat militaire lors de ses voyages en Chine. Il y serait allé via l’entreprise TFASA, société sud-africaine connue comme agence opérant pour le renseignement chinois.

L’article ne mentionne pas le nom de ce pilote. Cependant les dates et les autres éléments de l’article laisse penser qu’il pourrait s’agir de Pierre-Henri Chuet. Il est également connu sous le pseudo de ATE Chuet.

Complément d’enquête a fait un reportage en début d’année sur l’espionnage chinois. ATE Chuet et ses « hypothétiques » agissement avait été abordés. Suite a ces accusations il avait fait une vidéo, « L’honneur d’un capitaine », pour se défendre. A la vue de ces nouveaux éléments il semble que la vidéo de ATE Chuet (si il est bien le pilote visé) sur ses voyages en Chine n’a pas convaincu les autorités et empêché une enquête, vidéo en ligne le 27 janvier et signalement à la justice le 19 février…

Selon nos sources ATE Chuet aurait porté plainte contre un autre Youtubeur, Xavier Tutelman, pour avoir insinué qu’il était un traitre lors d’un live. Si l’enquête confirme les faits ce Youtubeur peut dormir sur ses deux oreilles !

Pour reprendre la « saga » depuis son début :