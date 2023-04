Partages

Il y a quelques jour le média Médiapart a publié un article qui remue la blogosphère aéro militaire. Le Youtubeur conférencier ATE Chuet, pilote de chasse de l’aéronaval a fait plusieurs voyages en Chine pour des conférences.

Pierre-Henri Chuet est un ancien pilote de Rafale de la Marine National franco-canadien. Il intervient de temps a autre sur BFMTV ou encore LCI et possède une chaine YouTube.

Selon Médiapart, ATE Chuet a quitté la Marine Nationale en février 2021. C’est à partir de ce moment qu’il a démarré sa nouvelle activité.

ATE Chuet en Chine alors qu’il est sous contrat avec la Marine Nationale

Cependant, toujours selon Médiapart, ATE Chuet a été en Chine a plusieurs reprises alors qu’il était sous contrat militaire. La première fois, en septembre 2018, il a passé 4 jours à donner des explications sur le JPALS (Joint Precision Approach and Landing Systems) à 6 militaires chinois et des civils. Selon Médiapart il aurait été payé 20 000 euros par TFASA sur le compte de sa société Mach-3 Management basée en Angleterre. TFASA est une école de pilotage basée en Afrique du Sud.

Toujours selon Médiapart, il serait retourné en Chine un an plus tard. Cette fois pour une formation pour le compte de la Marine chinoise. Il aurait été question de formation de pilotes de l’aéronavale et des officiers d’appontage LSO.

Durant ce deuxième séjour chinois il a été également question de l’avion E2C Hawkeye avec l’aide d’un autre pilote français. Selon les informations de Médiapart, ATE Chuet aurait fait son intervention devant un parterre constitué d’équipes de conception, d’ingénieurs d’essais en vol et de pilotes d’essais. Le deuxième pilote français aurait refusé de partir pour des raisons de « service actif et raisons de sécurité ». Pour ce séminaire du 29 juillet au 2 aout 2019 ATE Chuet aurait facturé environ 60 000 euros selon Médiapart.

Pilotes en Chine, un sujet de plus en plus présent

Depuis la fin de l’année 2022 le sujet des pilotes qui partent en Chine se fait de plus en plus présent dans les médias. Le Point en a déjà parlé en octobre 2022 avec des chiffres et des intervenants que l’on retrouve dans l’article de Médiapart.

Médiapart indique que ATE Chuet leur a indiqué qu’il n’avait rien fait d’illégal ni divulgué le moindre secret durant ses voyages en Chine. Il n’a pas souhaité répondre aux autres questions.

La blogosphère aéro militaire bouillonne avec le compte Twitter OpexNews ou encore le compte de Xavier Tytelman qui enregistrent un nombre de vues très élevé.

Pour le moment aucune réponse n’a été faite par ATE Chuet suite à cet article.

Lien vers l’article Médiapart ICI

