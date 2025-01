ATE Chuet, la Chine et le reste

Partages

Depuis l’émission de M6 concernant l’ingérence chinoise et l’ancien pilote de l’aéronavale ATE Chuet qui est parti en Chine, les réseaux flambent. Petite mise à jour de notre article disponible ICI.

Reprenons le fil de l’histoire de la saga Pierre-Henri Chuet en Chine.

En premier lieu la société Mach 3 Management qui était la société de ATE Chuet. Cette société a été ouverte le 4 avril 2018 par Pierre-Henri Chuet en Angleterre. Pour rappel cela est strictement interdit à un militaire sous contrat. Le document est disponible ICI. Le 23 avril 2020 c’est son épouse, Oriane Chuet, qui prend le control de la société (à vous de deviner pourquoi). Pour rappel, Pierre-Henri était toujours sous contrat militaire à l’époque. La société a été dissoute le 27 juin 2023. Pour rappel, selon Mediapart, ATE Chuet a quitté la Marine en 2021.

Concernant les voyages en Chine, selon les informations de Mediapart et M6, ATE Chuet aurait été plusieurs fois en Chine pour le compte de TFASA bien avant 2021. Comme indiqué dans le reportage TFASA a été identifié par plusieurs gouvernement européen comme une officine du renseignement chinois. Il y a peu de chance que ses voyages étaient pour apprendre le vol en palier aux futurs pilotes chinois. De plus, il n’est pas resté longtemps sur place et a pourtant reçu plus de 50 000 euros pour un seul séjour. Ajoutons a cela le programme des cours présenté par M6 et on peut légitimement se poser des questions…

Les procédures OTAN en temps de guerre, le fonctionnement tactique d’un groupe aéronaval en temps de paix et en temps de guerre, la gestion du pont d’un porte avion pour l’utilisation des aéronefs, la chaine de commandement, l’utilisation et les données technique du Hawkeye… Cela n’est pas des informations que l’on trouve sur Wikipédia mais dans le programme proposé par ATE Chuet.

Cependant, la question principale a la vu de ces informations reste entière, était ce légal ou pas ?

Jusqu’à il y a peu il n’était pas interdit à un pilote militaire a la retraite de faire ce genre de séminaire même si, et on s’en doute, la divulgation d’information « secret défense » n’était pas autorisées.

Alors, pourquoi ATE Chuet est il au centre du jeu ? Et bien dans son cas c’est plus complexe. Si l’on en croit les informations publiques il a monté sa société en Angleterre alors qu’il était encore en service, première erreur. Il est parti en Chine avec son passeport civil sans en informer sa hiérarchie alors qu’il était toujours en service, deuxième erreur.

Pour ce qui est de sa « traitrise » cela n’est qu’une appréciation personnelle de chacun, aucune loi a l’époque n’interdisait ce type de pratique pour les pilotes A LA RETRAITE.

Depuis 2023 la loi a changé et, maintenant, c’est 75 000 euros d’amende et 5 ans de prison…

Pour ceux qui n’ont pas vu l’émission de M6 voici un lien ICI

