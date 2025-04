Premier Vol de la Nouvelle Cabine La Première Air France

Partages

Le 8 avril 2025 restera une date gravée dans l’histoire d’Air France. La compagnie nationale française a inauguré sa toute nouvelle cabine La Première Air France à bord du vol AF004 reliant Paris Charles-de-Gaulle à New York-JFK. Ce lancement marque une étape majeure dans la stratégie de montée en gamme d’Air France. Elle vise à redéfinir les standards du voyage haut de gamme et à renforcer son positionnement sur le marché ultra-premium.

La Première Air France , une cabine réinventée pour l’excellence

Présentée officiellement le 18 mars 2025 à l’Hôtel d’Évreux, Place Vendôme à Paris, la nouvelle cabine La Première est le fruit de trois années de développement. Conçue pour incarner « l’excellence à la française », elle se distingue par son design innovant et ses équipements luxueux. Avec seulement quatre suites par appareil, occupant chacune près de 3,5 mètres carrés, cette cabine offre une exclusivité inégalée. Chaque suite s’étend sur cinq hublots, une première dans l’industrie, et propose trois espaces modulables :

Un fauteuil ergonomique

Une méridienne pour se détendre

Un lit plat de deux mètres de long.

L’absence de coffres à bagages au plafond, remplacés par des rangements astucieux au sol, crée une sensation d’espace et de hauteur inédite. Les suites, habillées de rideaux épais du sol au plafond, garantissent une intimité totale. Une tablette tactile permet de contrôler l’éclairage, les stores électriques et les deux écrans de divertissement. Des détails raffinés, comme les lampes ornées de l’hippocampe ailé, emblème historique d’Air France, ou la tenue signée Jacquemus, soulignent le soin apporté à l’expérience passager.

Le vol inaugural : Paris vers New York

Le Boeing 777-300ER baptisé Épernay a décollé de Paris-CDG à 10h30 le 8 avril 2025, sous les yeux attentifs des médias, des invités de marque et des passionnés d’aviation. Ce premier vol transatlantique, destination New York-JFK, a permis aux premiers passagers de découvrir en conditions réelles cette cabine tant attendue. Parmi eux, des clients fidèles d’Air France, des journalistes et des membres Platinum et Ultimate du programme Flying Blue, qui ont pu réserver leur siège avec des miles ou à des tarifs avoisinant les 10 000 euros pour un aller-retour.

À bord, le service a été à la hauteur des promesses. Les passagers ont savouré un menu gastronomique élaboré par des chefs triplement étoilés, Julien Royer pour ce vol inaugural, accompagné d’une sélection de vins français signée par Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Des soins Sisley, un casque Denon à réduction de bruit et un coffret exclusif La Première ont complété cette expérience sensorielle hors du commun.

Une stratégie ambitieuse

Ce vol marque le début d’un déploiement progressif. Air France prévoit d’équiper 19 de ses Boeing 777-300ER avec cette nouvelle cabine d’ici l’été 2025, desservant des destinations clés comme Los Angeles, Singapour et Tokyo-Haneda. À terme, la compagnie envisage d’étendre La Première à d’autres appareils, potentiellement les Airbus A350-900, pour répondre à une demande croissante, notamment sur l’axe nord-atlantique où le taux d’occupation dépasse déjà les niveaux de 2019.

Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, a salué ce lancement comme « une nouvelle ère pour La Première, qui concentre le meilleur du savoir-faire français ». Fabien Pelous, Directeur de l’Expérience Client, a quant à lui insisté sur l’aspect global de l’offre :

« Ce n’est pas seulement une cabine, c’est une expérience complète, du chauffeur qui vous prend en charge à domicile jusqu’à l’arrivée à destination. »

La Première Air France , un pari sur le luxe et l’exclusivité

En limitant la capacité à quatre suites par avion, contre neuf dans les anciens Airbus A380 ou quatre dans la précédente version des 777, Air France mise sur la rareté et le prestige. Si cette exclusivité pourrait frustrer certains voyageurs face à une demande élevée, elle renforce l’image d’un produit d’exception, comparable aux suites des compagnies du Golfe comme Emirates ou Qatar Airways, tout en revendiquant une identité résolument française.

Le vol AF004 a atterri à New York-JFK à 12h45 heure locale, accueilli par une cérémonie discrète mais élégante. Pour Air France, ce premier trajet n’est que le début d’une ambition : faire de La Première une référence mondiale du voyage de luxe, alliant confort, gastronomie et service personnalisé. À en juger par les premiers retours enthousiastes des passagers, le pari semble déjà en passe d’être gagné.