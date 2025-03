La nouvelle Première Classe Air France

Partages

Air France a dévoilé, le 18 mars 2025, sa nouvelle cabine « La Première », marquant une étape majeure dans sa stratégie de montée en gamme. Présentée comme une expérience de voyage exceptionnelle, cette nouvelle première classe Air France vise à séduire une clientèle exigeante. En particulier les voyageurs de loisirs fortunés, tout en consolidant la position de la compagnie française parmi les leaders mondiaux du luxe aérien. Voici un aperçu détaillé de ce que promet cette révolution à 35 000 pieds d’altitude.

Une suite privée au design innovant

La nouvelle cabine La Première se distingue par son espace et sa modularité. Chaque suite offre une superficie de 3,5 mètres carrés. C’est 25 % de plus que la version précédente lancée en 2014. Conçue pour seulement quatre passagers par avion, elle garantit une exclusivité rare. Chaque suite comprend trois espaces distincts :

Publicités

Publicités

un fauteuil ergonomique pour le décollage, les repas ou le travail

une méridienne pour se détendre

un lit plat de 2 mètres de long et 75 cm de large pour un sommeil optimal.

Le design, fruit de trois années de développement, mise sur le confort et l’intimité. Les suites latérales offrent cinq hublots – une première dans l’industrie – tandis que des rideaux épais du sol au plafond assurent une isolation totale. Pour les voyageurs en duo, les suites centrales peuvent être réunies grâce à une séparation coulissante électrique. Avec des matériaux raffinés comme le cuir embossé de l’hippocampe ailé (symbole historique d’Air France) et des coussins moelleux, l’ambiance se veut à la fois élégante et cocooning.

Première Classe Air France, une expérience technologique et connectée

Air France intègre des technologies modernes pour enrichir l’expérience. Chaque suite est équipée d’une tablette tactile sans fil permettant de régler l’inclinaison du siège, l’éclairage ou les stores des hublots. Des prises 110V/220V, USB-A, USB-C, ainsi qu’un chargeur à induction sont disponibles, accompagnés de deux écrans 4K pour le divertissement. Dès l’été 2025, une connexion Wi-Fi, gratuite pour les clients La Première, sera déployée sur l’ensemble de la flotte.

Un service au sol d’exception

L’expérience La Première commence bien avant l’embarquement. À Paris-Charles de Gaulle, les passagers bénéficient d’un parcours exclusif : une limousine (Porsche Cayenne hybride) les conduit à un vestibule privé pour les formalités, suivi d’un accès au salon La Première, réputé parmi les meilleurs au monde. Ce salon de 1 000 m² propose une gastronomie signée Alain Ducasse, un spa, et même des suites privatives de 45 m² (en option payante). Les contrôles de sécurité et de douane dédiés garantissent fluidité et confidentialité.

Gastronomie et art de vivre à la française

À bord, Air France perpétue son héritage culinaire. Les menus, élaborés par des chefs triplement étoilés comme Julien Royer, Dominique Crenn ou Mauro Colagreco, varient selon les destinations et privilégient des produits de saison sourcés localement. Une carte des vins, sélectionnée par Paolo Basso (meilleur sommelier du monde 2013), met en avant des crus français, servis dans des couverts en argent Christofle et de la porcelaine Bernardaud. Ce raffinement a valu à Air France les titres de « Meilleure restauration en première classe » et « Meilleure offre gastronomique dans un salon » aux Skytrax Awards 2024.

Un déploiement progressif

La nouvelle cabine équipera progressivement 19 Boeing 777-300ER. Le premier avion, baptisé Épernay, décollera au printemps 2025 vers New York-JFK. D’ici l’été 2025, des destinations comme Los Angeles, Singapour, Tokyo-Haneda ou São Paulo bénéficieront de cette offre. Le remplacement complet des anciennes cabines prendra environ deux ans. Contrairement aux rumeurs, les Airbus A350 ne devraient pas accueillir cette classe pour l’instant. Air France devrait privilégier ses Boeing 777 pour ce produit haut de gamme.

Première Classe Air France, un pari stratégique

Avec un billet Paris-New York avoisinant les 10 000 euros aller-retour, La Première reste un marché de niche, représentant moins de 2 % des recettes long-courriers d’Air France. Pourtant, elle est cruciale pour l’image de marque et attire une clientèle prête à payer pour une expérience unique. Benjamin Smith, PDG d’Air France-KLM, voit dans ce projet le « couronnement » d’une stratégie entamée en 2018, soutenue par un investissement d’un milliard d’euros par an. Anne Rigail, directrice générale, souligne que plus de 50 % des clients premium voyagent désormais pour le loisir, une tendance en hausse de 24 % en dix ans.

La nouvelle Première classe d’Air France redéfinit le luxe aérien avec une combinaison d’espace, d’intimité et de services sur mesure. En misant sur l’excellence à la française, la compagnie répond à une demande croissante pour des voyages d’exception, tout en s’adaptant à l’évolution de sa clientèle. Reste à voir si ce pari ambitieux, dans un secteur ultra-concurrentiel, portera ses fruits. Une chose est sûre : Air France donne un nouveau sens à l’expression « voyager en grand ».